Ferrovie Nord, nota società del Gruppo Fnm ha avviato le assunzioni per vari profili professionali da inserire nelle sedi di Saronno e Milano. Si tratta di ingegneri di manutenzioni e specialisti risorse umane per i quali viene richiesto il possesso di una laurea magistrale ed esperienze maturate in ruoli analoghi.

Assunzioni Gruppo FNM, si ricerca specialista risorse umane

La società, infatti, sta portando avanti un piano di reclutamento che servirà ad un notevole incremento del proprio organico mirando ad una più efficiente qualità dei servizi.

Grazie alla sua campagna di assunzioni, l'azienda recluta periodicamente varie risorse che vengono inserite in diverse aree: dal settore amministrativo, al settore finanziario, al settore tecnico e meccanico e al settore delle risorse umane. Attualmente, l'azienda è alla ricerca di una risorsa che ricoprirà il ruolo di esperto sviluppo risorse umane e organizzazione. La risorsa, infatti, si occuperà dell'implementazione e della gestione del processo di valutazione individuale, della definizione del piano formativo e di sviluppo risorse umane.

Inoltre, sarà responsabile delle attività di progettazione, di monitoraggio e realizzazione del piano di formazione e risponderà dei costi e delle statistiche relative alla formazione.

Per partecipare alle selezioni è necessaria una laurea magistrale, ottima conoscenza del pacchetto office e di una buona padronanza della lingua inglese. Inoltre, si richiede una pregressa esperienza di almeno 5 anni.

Posizioni aperte per ingegnere di manutenzione

Il Gruppo FNM, seleziona anche un ingegnere di manutenzione che, invece, collaborerà al progetto asset management e supporterà la struttura d'ingegneria di manutenzione nell'analisi dei processi, oltre ad implementare nuovi strumenti informatici, supportare il responsabile nelle varie attività con altre unità operative e analizzare i dati presenti nel sistema costruendo indicatori utili per le attività di manutenzione e l'individuazione delle criticità dei processi.

I requisiti

Per candidarsi alla posizione si richiede il possesso di una laurea magistrale in Ingegneria dei Trasporti o Gestionale, buon uso del pacchetto office, attitudine al lavoro di gruppo, ottime capacità di analisi dei dati e buon utilizzo della strumentazione informatica e una pregressa esperienza nel medesimo settore. La risorsa sarà inserita nella sede di Saronno.

Tutti gli interessati alle assunzioni del Gruppo Ferrovie Nord Milano, potranno inviare la propria candidatura attraverso il canale telematico del portale dell'azienda, dove sono riportate tutte le Offerte di lavoro, inserendo il curriculum vitae.

L'ufficio delle risorse umane, invece, si occuperà di convocare ai colloqui i candidati risultati più in linea con i requisiti richiesti.