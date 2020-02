Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha avviato un nuovo recruiting day che porterà a numerose assunzioni per ingegneri da inserire nelle società controllate Italferr e RFI. Periodicamente, infatti, il Gruppo Fs apre la possibilità di partecipare ad importanti eventi che faciliteranno l'orientamento in azienda di giovani diplomati e laureati. Attualmente, la nota azienda di trasporto ferroviario seleziona ingegneri che potranno inviare la propria candidatura entro il 2 marzo 2020.

Il Gruppo Fs avvia il recruiting day

Per promuovere un dialogo continuo e diretto con studenti universitari, laureandi e laureati, infatti, il Gruppo Ferrovie dello Stato propone importanti iniziative volte a facilitare l'ingresso in azienda di molti giovani che intendono avviare una carriera all'interno di una realtà innovativa ed in forte espansione. Tra le esperienze più significative, ci sarebbero vari Job Meeting, Workoshop e Carrer Day organizzati allo scopo di fornire le informazioni necessarie ai candidati sulla missione e sugli obiettivi dell'azienda.

Attualmente, il Gruppo Fs ha aperto i recruiting day, ovvero, delle giornate di orientamento rivolte a giovani laureati in materie ingegneristiche volte a nuove assunzioni nelle società controllate Italferr e RFI.

Assunzioni Ferrovie, posizioni aperte per ingegneri

In particolare, l'azienda è alla ricerca di giovani laureati in Ingegneria Civile da inserire con il profilo professionale di project enginerr assistant nelle sedi di Verona, Venezia, Genova, Milano, Napoli e Palermo.

Inoltre, si ricercano anche progettisti idraulici con laurea ingegneristica ad indirizzo ambientale da destinare alla sede di Roma, specialisti costruzioni ambientali e progettisti acustici e sicurezza in possesso di una laurea magistrale in Ingegneria Civile nell'ambito di ambiente e territorio. Inoltre, tra le posizioni aperte anche, project engineer assistant in possesso di una laurea in Ingegneria Civile/Strutture/Geotecnica da destinare alle sedi di Napoli e Verona.

I requisiti

Per partecipare alle assunzioni vengono richieste anche una conoscenza della lingua inglese, buon uso dei pacchetti applicativi e dei sistemi operativi. Per i candidati che intendono inviare domanda per la società RFI, invece, è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione e l'abilitazione come Coordinatore della sicurezza. Mentre per i candidati alla Italferr, viene richiesta la conoscenza delle metodologie e degli standard di progettazione e della normativa sui lavori pubblici. Tutti gli interessati alle assunzioni del Gruppo Fs potranno consultare le Offerte di lavoro ed inviare la propria candidatura attraverso il sito istituzionale dell'azienda entro il 2 marzo 2020.

Le assunzioni verranno effettuate con contratto a tempo indeterminato.