Continua la maxi campagna di assunzioni di Enel Energia, nota azienda operante nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica che da qualche tempo ha avviato un piano di reclutamento volto all'ampliamento del proprio organico. L'azienda, infatti, seleziona diplomati per posizioni tecnico-operative e laureati che, invece, saranno inseriti con il profilo professionale di specialisti finanziari.

Nuove assunzioni in Enel

Come ormai noto, Enel ha da qualche tempo reso pubblico il suo piano industriale che prevede l'inserimento di oltre 3 mila risorse entro il 2020 a fronte di quasi sei mila pre-pensionamenti previsti.

Difatti, l'azienda mira al potenziamento del proprio organico volto ad offrire un maggior servizio alla clientela basandosi anche su strumenti innovativi. Inoltre, investe costantemente nelle assunzioni e nella formazione dei propri dipendenti. Ad oggi, conta più di 69 mila collaboratori che operano nelle varie sedi distribuite in quasi tutte le nazioni del mondo. Grazie al nuovo piano assunzioni siglato con le organizzazioni sindacali, inoltre, l'azienda mira a nuovi inserimenti entro la fine dell'anno.

Posizioni aperte per giovani diplomati

Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale di Enel S.p.A, la società è alla ricerca di giovani diplomati per posizioni tecnico-operative da inserire nelle varie filiali dislocate su tutto il territorio nazionale. Le ricerche sono rivolte a tutti coloro che hanno un'età compresa fra i 18 ed i 29 anni e sono in possesso di un diploma quinquennale conseguito presso istituti professionali.

Inoltre, i candidati ideali dovranno essere persone dinamiche e motivate e dovranno possedere delle conoscenze di tipo elettrico, elettronico o meccanico. L'azienda offre un contratto di apprendistato professionalizzante per un periodo di 36 mesi.

Si ricercano anche specialisti finanziari

Fra le ricerche attive di Enel, anche quelle rivolte a laureati che andranno a ricoprire la posizione di specialisti finanziari.

In questo caso, si richiede una pregressa esperienza in business modeling, una laurea magistrale in ambito giuridico-economico, ampia conoscenza del settore energetico ed un'ottima conoscenza della lingua inglese. Le risorse si occuperanno della valutazione finanziaria degli investimenti, dell'analisi degli investimenti forniti e dei fornitori esterni e della preparazione dei documenti necessari per il comitato investimenti. Inoltre, saranno responsabili della verifica dell'impatto dei rischi degli investimenti sul valore degli azionisti. Per candidarsi alle offerte di lavoro, gli interessati potranno registrarsi sul portale di Enel ed inviare il proprio curriculum vitae.