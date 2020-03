In una nota inoltrata si vertici dell'Agenzia delle Entrate sul tema Coronavirus, il segretario generale Uilpa Sicilia Alfonso Farruggia sottolinea la gravità della situazione vissuta dai dipendenti dell'Agenzia, e richiama il comportamento tenuto dalla Direzione regionale dell'Agenzia nei confronti dei lavoratori.

Coronavirus in Sicilia, Farruggia (Uilpa): 'Problematica sottovalutata dai vertici dell'Agenzia delle Entrate'

Nella nota trasmessa dal segretario Farruggia proprio alla Direzione dell'Agenzia e al suo direttore regionale, Pasquale Stellacci, l'esponente sindacale ha anche sottolineato che i lavoratori non sarebbero, attualmente, tutelati a sufficienza e che ci sarebbe stata una violazione delle norme del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro.

"Nonostante l'oggettivo e rapido sviluppo della diffusione batteriologia del Coronavirus in Sicilia - ha ribadito Farruggia senza fronzoli né mezze misure - all'interno degli uffici dell'Agenzia non sono stati adottati i dovuti accorgimenti che, più volte, erano stati richiesti ed inoltrati tramite nota ufficiale all'Amministrazione dell'Agenzia, dal coordinatore regionale Uilpa Entrate, Raffaele Del Giudice".

Coronavirus, l'intervento dei sindacati a tutela dei lavoratori

Tramite una lettera di diffida inviata all'Amministrazione lo scorso 4 marzo, il coordinatore, ha accusato la stessa di non aver provveduto a limitare l'affluenza di utenti che frequentano, a vario titolo, gli uffici dell'Agenzia né predisposto l'installazione di pannelli in plexiglass nei front office utili a tutelare e proteggere gli operatori dal contatto diretto con l'utenza.

Inoltre, "le strutture in cui i dipendenti operano - ha sottolineato Del Giudice - non sarebbero provviste di un'adeguata fornitura di presidi disinfettanti né sarebbero state sottoposte ad interventi di santificazione straordinaria".

Proprio nella giornata di ieri, 5 marzo, lo stesso coordinatore, ha avuto modo di confrontarsi direttamente con la realtà degli uffici in cui vigono paura, disagi e reazioni di panico, tra le quali, quella vissuta all'interno della struttura UT Palermo 1, dove si sono manifestati gli effetti della mancata gestione dl’ingresso degli utenti secondo quanto stabilito dal Decreto emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Coronavirus, gli effetti e il contrasto al contagio in Sicilia negli uffici pubblici

Secondo quanto riferito da Del Giudice, i dipendenti si sono rifiutati di proseguire l'attività lavorativa fino all'intervento dei rappresentanti della Uilpa, che hanno provveduto a ripristinare la situazione normale: episodi o, questo, che ben riassume la drammaticità drammaticità e le paure vissute negli uffici dell'Agenzia.

Gli stessi Farruggia e Del Giudice, hanno, però, spiegato che non era nel loro intento seminare panico, né tanto meno utilizzare tali episodi in maniera 'effettistica', ma hanno inteso sottolineare che non è più possibile tollerare tale disinteresse nei confronti dei diritti dei lavoratori, alla luce dell'impegno e della passione che questi ultimi hanno nei confronti del proprio lavoro.