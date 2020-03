Nuove assunzioni da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato. La nota azienda, leader nel settore del trasporto ferroviario, infatti, è alla ricerca di diversi esperti da inserire nella società controllata Italferr S.p.A. Le posizioni aperte sono rivolte a giovani laureati.

Assunzioni aperte per diversi esperti

Stando al recente annuncio pubblicato sul sito istituzionale le assunzioni riguardano esperti in trazione elettrica, esperti MEP, esperti interface manager, esperti strutture, esperti armamenti ed esperti nel sistema assicurativo.

Difatti, la società Italferr S.p.A. è alla ricerca di diversi esperti da reclutare fra i giovani laureati in Ingegneria che desiderano avviare una carriera all'interno di un'azienda solida ed in forte espansione.

Le posizioni aperte

Le posizioni aperte, infatti, riguardano esperti in trazione elettrica che si occuperanno delle attività di progettazione della trazione elettrica, degli studi di fattibilità e delle metodologie di offerta tecnica. Tutti i candidati dovranno essere in possesso di una laurea magistrale in Ingegneria Elettrica o elettronica, una pregressa esperienza di almeno 5 anni e una conoscenza dei pacchetti applicativi, oltre ad una padronanza della lingua inglese.

Le risorse saranno destinate alla sede di Roma e potranno inviare la propria candidatura entro il 24 marzo 2020.

Gli esperti Mep, invece, si occuperanno della progettazione degli impianti meccanici, elettrici ed idrici e come requisito essenziale, si richiede una laurea magistrale in Ingegneria Meccanica o Energetica. Le assunzioni in corso riguardano anche gli esperti interface manager che saranno responsabili della gestione tecnica e funzionale dei requisiti di interfaccia per diverse componenti del progetto ferroviario.

Per questa posizione, si richiede una laurea in Ingegneria Elettronica o Ingegneria delle Telecomunicazioni, oltre ad una pregressa esperienza maturata nel medesimo settore. Il curriculum potrà essere inviato entro il 24 marzo.

Il Gruppo Fs, inoltre, è anche alla ricerca di esperti strutturisti, che si occuperanno della redazione e della verifica di progetti strutturali di opere d'arte maggiori. Anche in questo caso occorre una laurea magistrale in Ingegneria Civile.

Sempre per la società Italferr, si ricercano anche esperti del settore assicurativo per i quali è richiesta una laurea magistrale in Ingegneria Elettronica o delle Telecomunicazioni. Le risorse si occuperanno della valutazione delle implicazioni RAMS dei progetti e della dimostrazione RAMS. Anche in questo caso di le candidature dovranno pervenire entro giorno 24 di questo mese.

Infine, le posizioni aperte sono estese anche a giovani laureati in Ingegneria Meccanica che ricopriranno il ruolo di esperti di armamento e che si occuperanno della preparazione e della verifica dei documenti di progettazione e della preparazione di rapporti su binari, oltre alla preparazione e verifica delle stime dei costi di lavoro e delle analisi, selezione, applicazione e progettazione di soluzioni innovative.

Assunzioni con contratto a tempo indeterminato

Le risorse selezionate dall'azienda saranno inserite nella sede di Roma con regolare contratto a tempo indeterminato. Tutti gli interessati, quindi, potranno consultare le Offerte di lavoro attive sul sito istituzionale del Gruppo Fs, dove avranno la possibilità di registrarsi ed inviare il proprio curriculum vitae.