Le attività didattiche, nelle scuole e nelle Università italiane sono sospese in tutto il Paese sino al prossimo 3 aprile. I docenti in questo periodo di emergenza possono continuare la didattica sul web, attraverso l'utilizzo di piattaforme online dedicate. Il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha previsto l'ampliamento del pacchetto degli hardware acquistabili con la Carta del docente. Pertanto, così come pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, da oggi e fino al 31 marzo 2020 sarà possibile acquistare con la Carta del docente anche webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili.

L'ampliamento degli hardware acquistabili permetterà ai docenti di poter affrontare soluzioni di didattica online. Inoltre, sul sito della Carta del docente sono state aggiornate anche le FAQ relative ai beni acquistabili. In particolare, nella Faq numero 18 si precisa che è possibile utilizzare il bonus per acquistare le componenti hardware necessarie ad assemblare un PC completo. Il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina precisa che l'ampliamento degli hardware acquistabili è solo una delle misure che sta mettendo in atto, per supportare le azioni di didattica a distanza.

In quanto, al momento le scuole sono prontissime sul piano delle emergenze da incendio e terremoti, ma non altrettanto sul piano del contenimento della rapida diffusione e del contagio di un virus sconosciuto e contro il quale non esistono farmaci.

Miur e le piattaforme di didattica a distanza

Il Miur ha reso disponibile una pagina sul proprio sito per accedere alle differenti forme di didattica a distanza.

La pagina in oggetto è raggiungibile a seguente link istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. Nello specifico in tale sezione è possibile trovare i seguenti strumenti di accesso per la didattica a distanza:

Avanguardie educative di Indire;

di Indire; Google Suite for Education : che comprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom. Nello specifico Hangouts Meet (consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo)e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la didattica a distanza,

: che comprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom. Nello specifico Hangouts Meet (consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo)e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la didattica a distanza, Office 365 Education: permette di creare, collaborare e condividere contenuti.

Sul sito del MIUR sono disponibili anche link di accesso alla sezione Rai cultura.

Quest'ultima mette a disposizione oltre 20.000 video per la formazione a distanza. Inoltre, in tale sezione è possibile trovare anche materiali multimediali dell'enciclopedia italiana Treccani e della Fondazione Reggio Children.