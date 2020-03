L'azienda Poste Italiane opera nel nostro Paese da oltre 150 anni e conta al suo attivo circa 12.800 uffici distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Ogni giorno, gli oltre 130 mila impiegati si attivano per soddisfare le esigenze di tutti i clienti, mettendo loro a disposizione i servizi offerti dall'azienda.

Attualmente, la società si occupa di offrire servizi di corrispondenza e pacchi, servizi finanziari e assicurativi e di di telefonia mobile.

Per fronteggiare la vastissima clientela di cui dispone, Poste Italiane sta attualmente ricercando nuove unità per vari profili professionali, per poter ampliare il suo organico.

Le ricerche sono rivolte sia nei confronti di personale munito di titolo di laurea, sia nei confronti di coloro che dispongono solo di un diploma di scuola superiore.

Profili ricercati e modalità di candidatura

Come già specificato, attualmente Poste Italiane sta cercando personale da impiegare in varie posizioni professionali, quali:

Figure di front end,

Consulenti finanziari e commerciali,

Ingegneri,

Addetti ai corrieri,

Lean specialist,

Ingegneri logistica.

Per conoscere nel dettaglio i requisiti di partecipazione, è possibile visitare la pagina web del sito Poste Italiane nella sezione "lavora con noi".

In quest'area, oltre ai requisiti tecnici previsti per ogni profilo, sarà possibile comprendere quali sono le aree geografiche in cui è ricercata una determinata figura professionale.

Ai fini della candidatura, i candidati interessati dovranno cliccare sulla figura professionale per la quale intendono concorrere ed inoltrare la propria domanda di partecipazione attraverso il form messo appositamente a disposizione.

Non sono indicati termini di scadenza: ciò significa che una determinata posizione resterà libera finché non verrà individuato il candidato più adeguato a ricoprirla.

Opportunità di stage per giovani neolaureati

L'azienda Poste Italiane offre a giovani neolaureati la possibilità di svolgere uno stage nel settore. Attualmente si cercano stagisti per gli uffici di Roma. La ricerca è rivolta nei confronti di giovani carismatici, aperti al cambiamento e all'innovazione digitale.

I giovani selezionati saranno affiancati da un responsabile che li guiderà in questo percorso, che rappresenta una importante opportunità dal punto di vista professionale.

Possono candidarsi giovani laureati magistrali in materie economiche, che abbiano conseguito il titolo con un punteggio minimo di 102 su 110.

Anche in questo caso, le candidature dovranno essere inviate attraverso il form dedicato agli stage, disponibile nell'area "lavora con noi" del sito dell'azienda.