Pubblicato il nuovo concorso per 105 figure da inserire nella Banca d'Italia. Le assunzioni riguardano assistenti amministrativi e tecnici che saranno inseriti con contratto a tempo indeterminato. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il 7 aprile 2020.

I requisiti richiesti da Banca d'Italia

La Banca d'Italia selezionerà 10 assistenti amministrativi con orientamento alle discipline economiche per i quali viene richiesto un diploma di maturità e una laurea in Scienze dell'Economia o Gestione Aziendale; 10 assistenti amministrativi con orientamento a discipline giuridiche che, invece, dovranno essere in possesso di un diploma di maturità e una laurea in Scienze dei Servizi Giuridici o Scienze Politiche; 20 assistenti amministrativi con orientamento a discipline statistiche, i quali dovranno essere in possesso di un diploma e di una laurea triennale in Statistica o Scienze Matematiche.

Inoltre, ci sarebbero anche 25 posti per assistenti tecnici, che dovranno essere in possesso di un diploma di maturità e di una laurea triennale in Scienze o Tecnologie Informatiche o Scienze Matematiche e altri 40 posti per vice assistenti per i quali viene richiesto solo un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Tutti i partecipanti, inoltre, dovranno essere in possesso della cittadinanza italiana, età non inferiore ai 18 anni, essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego e avere il godimento dei diritti civili e politici.

Banca d'Italia, le prove del concorso

Tutti gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica, entro il 7 aprile 2020. La preselezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli posseduti e, tutti coloro risultanti nella posizione utile in graduatoria verranno convocati per sostenere le prove d'esame. Le prove di selezione consistono nella somministrazione di un test a risposta multipla o sintetica e di un elaborato di lingua inglese.

Inoltre, è prevista una prova orale sugli elementi di economia, finanza, contabilità e di lingua inglese. Tutti i candidati risultati nelle posizioni utili in graduatoria saranno ammessi alle visite mediche a cui seguiranno le nomine dei concorrenti vincitori.

Funzioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico che, tra i vari compiti, concorre a determinare la politica monetaria per l'intera area dell'Euro, esercita attività di vigilanza su altre banche, supervisiona i mercati monetari e finanziari e ha funzioni di controllo in materia di antiriciclaggio.

Per svolgere le sue attività, infatti, si avvale di oltre 6.800 impiegati e, attualmente ha pubblicato il nuovo bando di concorso che mira all'assunzione di altre 105 figure.