Uscito il nuovo concorso pubblico a tempo indeterminato, per titoli ed esami in Guardia di Finanza per l’ammissione di 930 Allievi Marescialli al 92° corso presso la Scuola della GdF, per l’anno accademico 2020/2021. La scadenza del bando è fissata al 3 Aprile 2020 e si può compilare la domanda di ammissione esclusivamente in modalità telematica collegandosi al sito. Vediamo quali sono i requisiti per partecipare e le varie prove d'esame. I 930 posti sono così ripartiti:

860 destinati al contingente ordinario, di cui: 15 riservati ai candidati che hanno l’attestato di bilinguismo, 8 riservati al coniuge e ai figli superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio

Bando GdF: 930 posti come Allievi Marescialli

Per partecipare al nuovo bando per 930 Allievi Marescialli Guardia di Finanza occorre essere in possesso del diploma di maturità oltre che dei requisiti generali ovvero cittadinanza italiana, idoneità fisica all'impiego e godimento dei diritti civili e politi.

Bisogna poi aver compiuto 17 anni e non aver superato i 26 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura. I concorrenti in possesso di una P.E.C., dopo essersi registrati sul portale concorsi.gdf.gov.it, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione.

Iter di selezione e scuola di formazione biennale

ll concorso per Allievi Finanzieri si articola su diverse fasi di selezione. Le prove consistono precisamente in:

prova preliminare consistente in un questionario a risposta multipla

prova di efficienza fisica

accertamento dell’idoneità attitudinale ,

, per valutare l’idoneità psico-fisica dei candidati valutazione dei titoli e prova orale sulla storia ed educazione civica, sulla geografia e sulla matematica.

La sede, il calendario e le modalità di svolgimento della prova preliminare, nonché eventuali rinvii saranno resi noti, a partire dal 17 aprile 2020.

La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati nella prova preliminare sarà pubblicata sul portale istituzionale della GdF, nella sezione relativa ai concorsi. Superano la prova preliminare i candidati classificatisi nei primi: 3.140 posti della graduatoria del contingente ordinario; 220 posti della graduatoria del contingente di mare. I concorrenti dichiarati vincitori dovranno frequentare un corso di formazione a carattere universitario, che ha una durata non inferiore a due anni accademici.

Si parte da uno stipendio netto di 900 euro mensili. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo, a un corso di laurea in materie economico-giuridiche.