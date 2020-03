Pubblicato il nuovo bando di concorso per l'ammissione di 930 allievi marescialli al 92esimo corso della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 3 marzo 2020 ed è aperto anche ai cittadini provenienti dalla vita civile.

Concorso Gdf, domande entro il 3 aprile

Si tratta di una buona opportunità d'impiego per tutti coloro che desiderano indossare una divisa e svolgere un lavoro gratificante per la difesa della nazione.

In molti ormai sono affascinati da questa carriera e coloro che riusciranno a superare le prove concorsuali, oltre al corso di formazione svolgeranno attività di investigazioni volta al contrasto ai fenomeni criminali e alla repressione dei traffici illeciti per la tutela degli interessi economici dello Stato. La domanda di partecipazione dovrà essere presentate esclusivamente per via telematica entro il 3 aprile 2020.

I requisiti

Stando a quanto riportato dal bando di concorso potranno partecipare gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri che non abbiano superato il 35 esimo anno di età e tutti i cittadini italiani che non abbiano superato il compimento del 26 esimo anno di età.

Inoltre, devono godere dei diritti civili e politici, non devono essere stati destituiti dalla Pubblica Amministrazione, non devono avere carichi pendenti e devono essere in possesso di un diploma di maturità che consente l'accesso alle Università.

Le prove del concorso

Tutti i candidati che non abbiano ricevuta alcune comunicazione di esclusione dal concorso saranno chiamati a sostenere la prima prova preliminare che consiste in un questionari a risposta multipla basati su ragionamento logico-matematico, su elementi di grammatica italiana, oltre ai quesiti per testare l'abilità della lingua straniera.

Dopo il superamento della prima prova pre-selettiva è prevista una prima prova scritta della durata di sei ore che consiste in un elaborato volto a verificare le abilità di lingua italiana possedute dai candidati.

Sempre secondo il bando sono previste anche la prova di efficienza fisica, la prova di idoneità psico-fisica e l'accertamento dell'idoneità attitudinale. I candidati che avranno superato le prove saranno chiamati a sostenere la prova orale consistenti in un esame di Geografia, Matematica, Storia ed Educazione Civica, a cui seguirà la redazione della graduatoria finale di merito e l'ammissione al 92 esimo corso nella Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, sulla base del punteggio ottenuto nelle prove concorsuali.

Il corso avrà durata di tre anni e sarà a carattere universitario. Gli ammessi assumeranno il ruolo di Allievi Marescialli.