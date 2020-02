Nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 25 febbraio 2020 è stato pubblicato l'attesissimo concorso per l'arruolamento di 3.581 unità nell'Arma dei Carabinieri. Buone opportunità lavorative, quindi, per tutti coloro che ambiscono ad una carriera in divisa. Data la carenza di organico che, purtroppo attanaglia le forze dell'ordine, infatti, cresce il numero di assunzioni presso la Pubblica Amministrazione, con maggiore riguardo alle Forze Armate.

Modalità di presentazione della domanda

Stando a quanto riportato dal bando di concorso la domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il portale dell'Arma dei Carabinieri dedicato ai concorsi.

Pertanto, si richiede il possesso del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o di un lettore di smart-card installato nel pc che permette l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi.

Concorso carabinieri, i requisiti

Per partecipare alla procedura concorsuale, i candidati appartenenti già alle Forze Armate in qualità di VFP1, non devono aver presentato domanda di partecipazione in altri concorsi. Inoltre, non devono aver superato il 28 esimo anno di età ed essere in possesso di almeno la licenza media.

Per tutti i cittadini provenienti dalla vita civile, invece, si richiede la cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili e politici, possedere il diploma di maturità, non avere riportato condanne penali, non essere destituiti o dispensati dai pubblici uffici e non essere stati dichiarati obiettori di coscienza. Inoltre, non devono aver superato il 26 esimo anno di età.

Lo svolgimento del concorso prevede una prova di preselezione consistente in quesiti a risposta multipla su argomenti di cultura generale.

Tutti i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai 51 centesimi potranno accedere alle successive fasi di selezione che prevedono la prova di efficienza fisica, un accertamento per verificare l'idoneità psicofisica sulla base della mansione da svolgere e accertamenti attitudinali che, invece, saranno articolate in alcuni questionari di carattere attitudinale da sottoporre ad ogni candidato.

Successivamente, verrà formulata la graduatoria finale di merito che decreterà i vincitori. I candidati risultati utilmente inseriti in graduatoria, infatti, verranno ammessi al corso di formazione contraendo una ferma quadriennale nell'Arma dei Carabinieri.

Ripartizione dei posti

Sempre stando al bando di concorso i posti sono così suddivisi: 2.449 posti sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata di quattro anno (VFP4), altri 1.100 posti, invece, sono per tutti i cittadini italiani provenienti dalla vita civile mentre i restanti 32 posti agli allievi in ferma quadriennali riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo.