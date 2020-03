In attesa dell'ufficialità del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che verrà emanato nella giornata di oggi, 1° marzo, la situazione delle scuole per il Coronavirus segna la chiusura, ancora per tutta la prossima settimana, degli istituti nelle regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna.

Riapriranno, pertanto, già a partire dalla giornata di domani, lunedì 2 marzo, le scuole in diverse regioni del Nord (ma anche del resto d'Italia) ad eccezione del Piemonte, il cui ritorno in classe è previsto per mercoledì 4 marzo.

Tuttavia, sono numerose le sospensioni delle lezioni scolastiche dovute ad episodi di coronavirus o a manutenzione degli istituti a livello locale: in diverse province o in varie scuole la chiusura potrebbe prorogarsi per tutta la prossima settimana.

Scuola, coronavirus: chiusura e riapertura in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Piemonte e Liguria (Savona)

Dunque, rimarranno chiuse per tutta la prossima settimana per l'emergenza coronavirus le scuole delle regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna.

La riapertura delle scuole - salvo ulteriori proroghe che verranno comunicate con adeguato anticipo - è prevista in queste tre regioni per lunedì 9 marzo.

Nel resto delle regioni del Nord Italia, la riapertura è fissata per domani, 2 marzo, nel Friuli Venezia Giulia (dove è stato decretato anche lo stop alle gite scolastiche fino al 15 marzo), nel Trentino Alto Adige e nella Liguria, ad eccezione della provincia di Savona.

Cosi ha spiegato la situazione il Governatore della Liguria, Giovanni Toti: "Ad oggi, si registra un contagio da coronavirus a La Spezia, uno a Imperia e nessuno a Genova. Perciò abbiamo convenuto che l'unica provincia sulla quale mantenere la stretta osservanza delle disposizioni fosse quella di Savona".

In Piemonte, la riapertura delle scuole dopo l'allarme coronavirus avverrà dalla giornata di mercoledì 4 marzo.

Coronavirus, chiusura scuola Roma (Fiumicino), Marche, Abruzzo, Napoli

Scendendo nella capitale, l'emergenza coronavirus determinerà la chiusura fino al 9 marzo prossimo di due scuole di Fiumicino, in provincia di Roma. Infatti, dopo il caso del contagio della donna di Fiumicino, è stato chiuso, in via precauzionale, il complesso che ospita la Scuola Rodano e la struttura annessa ovvero la Scuola Segré, insieme anche alla piscina comunale.

Riapriranno domani, lunedì 2 marzo, anche le scuole delle regioni Marche, Abruzzo (lo stop era limitato alla cittadina di Roseto degli Abruzzi interessata dal caso di coronavirus dell'uomo proveniente dalla Lombardia), Campania (tranne in alcuni centri del beneventano dove la riapertura è prevista per il 9 marzo prossimo).

Coronavirus, precauzione chiusura scuole in Puglia e Sicilia

Riapertura delle scuole dopo lo stop per coronavirus anche in Puglia: domani 2 marzo riprenderanno le lezioni nelle scuole della provincia di Taranto dopo la disinfestazione di questa settimana seguita ai primi tre casi registrati in regione. Attenzione, però, è notizia dell'ultima ora la chiusura delle scuole di Ascoli Satriano, nel foggiano, fino a mercoledì 4 marzo per casi sospetti registrati nel paesino. Proprio Foggia chiuderà le scuole superiori per tre giorni, lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 marzo per effettuare interventi di sanificazione degli ambienti ai soli fini preventivi.

Lo ha spiegato il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, il quale specifica che ulteriori chiusure saranno determinate nei giorni a seguire in tutte le scuole degli altri comuni della provincia secondo un ordine da fissare in calendario.

Infine, in Sicilia riapriranno le scuole della provincia di Messina domani lunedì 2 marzo, e dal 3 marzo quelle della provincia di Palermo (dopo la disinfestazione).