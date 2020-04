Decatlhon, nota azienda francese leader nel settore della distribuzione di articoli sportivi ha avviato le assunzioni per assistenti alla vendita con diploma. Si tratta di una buona opportunità di lavoro per tutti gli amanti dello sport, i quali avranno la possibilità di trasformare la loro passione in una vera e propria attività lavorativa.

Nuove assunzioni in Decatlhon per diplomati

Lavorare in Decatlhon, infatti, significa fare parte di un ambiente dinamico ed in costante crescita dove molti avranno la possibilità di crescere professionalmente e personalmente.

Per questo motivo, un lavoro all'interno dell'azienda potrebbe essere assai stimolante soprattutto per i giovani in cerca di occupazione. Decatlhon, inoltre, valuta attentamente le varie candidature di molti giovani diplomati e neolaureati che intendono avviare una carriera all'interno del Gruppo, analizzando con scrupolosità i vari profili. Come ormai noto, l'azienda opera nell'attività del commercio di articoli per lo sport ed è specializzata in ben 85 discipline sportive. Per l'ampliamento del proprio organico, il colosso francese ha avviato le assunzioni di assistenti alla vendita da inserire nei reparti di sport acquatici, sci, ciclismo, nuoto, fitness, escursionismo, tennis e sport di squadra.

Si ricercano assistenti alla vendita

Le risorse, inoltre, opereranno nelle filiali di Casal Del Marmo, Villafranca, Bolzano, San Giovanni Teatino, Castelletto Ticino e Reggio Emilia. Il sales assistant è quella figura che si occupa della gestione dei locali, dell'accoglimento della merce nel negozio, nella sistemazione dei prodotti negli appositi scaffali e nell'accoglienza e assistenza alla clientela.

Il sales assistant, inoltre, ha un ruolo fondamentale nel contribuire allo sviluppo della politica commerciale del proprio sport preferito e delle operazioni di resi e di cassa. Le risorse avranno anche la possibilità di prendere in autonomia le decisioni in merito alla gestione del layout e del merchandising del reparto di appartenenza.

I requisiti

I candidati ideali dovranno essere in possesso di un diploma di maturità, di una pregressa esperienza nel settore vendite e retail, ottime doti comunicative e relazionali e buone conoscenze del pacchetto office e della lingua inglese.

Le assunzioni in Decatlhon riguardano anche manager che, invece, dovranno gestire il punto vendita e coordinare il team. Per questo si richiedono propensione al lavoro di gruppo e capacità gestionali. Per inviare la candidatura e rispondere alle Offerte di lavoro, gli interessati potranno collegarsi sul portale Decatlhon ed inviare il proprio curriculum vitae corredato da una breve lettera di presentazione.