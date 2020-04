Interessanti Offerte di lavoro per diplomati da parte di Enel che ha programmato prossime assunzioni in posizioni tecnico-operative su tutto il territorio nazionale. In un momento di sostanziale fermo delle attività economiche non essenziali a causa dell'attuale emergenza sanitaria, l'azienda continua ad essere pienamente operativa e prosegue nell’attuazione del piano strategico 2020–2022 i cui obiettivi di crescita prevedono assunzioni di nuovo personale, anche in ambito tecnico.

Enel, posizioni aperte per diplomati

Enel è alla ricerca di giovani diplomati, fortemente motivati, per assunzioni in posizioni tecnico-operative sparse sul territorio nazionale. L’azienda è una multinazionale dell’energia che opera in 33 Paesi nei 5 continenti con circa 68.000 dipendenti. Le suddette posizioni sono rivolte ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni ed in possesso di un diploma tecnico o professionale quinquennale, che avranno la possibilità di lavorare in un ambiente stimolante e orientato alla valorizzazione e allo sviluppo delle persone.

I requisiti

L’offerta di lavoro interessa candidati in possesso di competenze nel settore elettrico, elettronico e meccanico, disponibili a svolgere eventuali attività in reperibilità e sensibili ai temi della sicurezza. È richiesta una buona conoscenza di competenze digitali e attitudini dal punto di vista delle capacità organizzative e di orientamento al problem solving. Sono gradite, inoltre, buone capacità relazionali, attitudine a lavorare in gruppo, proattività e rispetto delle scadenze.

Ai candidati selezionati, Enel propone l’assunzione con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi, durante i quali il neo-assunto sarà inserito in uno specifico percorso di formazione teorico-pratica con l’affiancamento di personale esperto ed il costante supporto di un tutor aziendale.

Come candidarsi per le assunzioni Enel

La domanda per candidarsi alle nuove assunzioni Enel per diplomati, dovranno essere inviate attraverso il portale aziendale dedicato al recruiting all’indirizzo web enel.taleo.net/.

Una volta entrati nel sito bisognerà filtrare le offerte di lavoro relative all’Italia (sono infatti presenti posizioni aperte per tutte le sedi mondiali di Enel) e selezionare l’offerta 'Diplomati per posizioni tecnico-operative'. Si potrà così visionare nel dettaglio la descrizione della posizione aperta ed inviare la propria candidatura avendo cura di compilare, nell’apposito form predisposto, tutti i campi relativi alle informazioni anagrafico-curriculari ed allegando il diploma conseguito.

Non è indicata, sul sito, una data di scadenza per i termini di invio delle domande.