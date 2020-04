Il Governo sta attuando alcune misure per fronteggiare la seconda fase dell'emergenza sanitaria in Italia. Tra i provvedimenti in arrivo con il prossimo decreto di aprile, si prevede l’assunzione di 5000 infermieri, il quali saranno chiamati senza dover affrontare un concorso pubblico, tramite bando e avvisi veloci, come era già avvenuto con le assunzioni del mese di marzo. Nello stesso decreto, dunque, sarà contenuto anche il bando ufficiale.

Il Governo attua misure per garantire l’assistenza territoriale e di comunità

La decisione di attuare 5.000 assunzioni lampo di infermieri sarebbe stata presa dal Governo anche per far fronte al carico dell'assistenza domiciliare legato all'emergenza sanitaria. Le nuove risorse saranno impiegate nel piano di potenziamento delle cure ai malati, ma anche nell’assistenza agli anziani e in ausilio dei persone diversamente abili: quest'ultime avrebbero particolarmente bisogno di un sostegno tramite prestazioni e controlli medici.

Nelle mansioni che saranno attribuite agli infermieri, dunque, rientreranno soprattutto il soccorso domiciliare e l’assistenza porta a porta, dal momento che molte persone contagiate sono attualmente in isolamento domiciliare.

L'annuncio del ministro Speranza

A dare la notizia dell'arrivo delle 5.000 nuove assunzioni per gli infermieri, è stato lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza. Tale decisione è stata dettata dalla necessità di continuare a somministrare assistenza territoriale e domiciliare: ad un calo dei ricoverati in ospedale, corrisponde il fatto che molti pazienti siano in isolamento domiciliare.

Tuttavia anche coloro che vengono curati a casa richiedono assistenza e cure.

"Avere un numero maggiore di infermieri, dottori e operatori socio-sanitari - ha spiegato il ministro Speranza - è stata la priorità del Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Ad un mese dal primo decreto, il numero delle 20.000 assunzioni è stata raggiunto anche per merito della collaborazione delle Regioni e delle Province autonome, la quali hanno permesso di attivare le procedure per il potenziamento del personale sanitario".

La modalità delle nuove assunzioni per gli infermieri

Non sono ancora chiare le modalità con cui sarà reclutato il personale sanitario: tali informazioni saranno contenute nel bando ufficiale del decreto di aprile. Tuttavia è molto probabile che le procedure saranno le medesime utilizzate già a marzo per ingaggiare ben 20.000 risorse sanitarie tra nuovi medici, infermieri e Operatori socio-sanitari. Sarà, inoltre, illustrato quali saranno le risorse stanziate per l’assistenza domiciliare ai pazienti in quarantena a casa.