Sono attualmente in corso le selezioni di attrici per realizzare un video musicale con riprese da effettuarsi in Lombardia, per l'esattezza nei pressi di Bergamo. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di figure varie, di un pò tutte le età, per un programma televisivo di carattere nazionale.

Un video musicale

Sono attualmente in corso le selezioni per la realizzazione di un interessante video di carattere musicale e di produzione indipendente, le cui riprese verranno poi effettuate nella zona di Bergamo nell'arco si due giornate lavorative (le date verranno definite sulla base degli sviluppi dell'attuale emergenza sanitaria).

In particolare, per questo video diretto dalla regista Erika Errante si ricerca, con la massima urgenza, una attrice di età scenica compresa tra 18 e 25 anni, con capelli biondi o rossi e di bella presenza. Si richiede anche residenza in Lombardia, possibilmente a Bergamo o, quantomeno, con appoggio in tale città, e esperienza di carattere attoriale nell'ambito di video di genere musicale o sul piano teatrale o cinematografico. Le interessate a proporre la propria candidatura sono tenute ad inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, allegando inoltre il proprio curriculum artistico-professionale e due fotografie recenti e ben visibili (una in primo piano e l'altra a figura intera), al seguente indirizzo dì posta elettronica: info@ erikaerrante.com.

I casting si svolgeranno poi via posta elettronica e le candidature che supereranno la prima fase di selezione verranno successivamente contattate dalla regista.

Un programma televisivo

Casting attualmente aperti per la realizzazione di un programma televisivo di livello nazionale quotidianamente in onda.

Nello specifico, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di figure varie, ambosessi di età compresa tra 18 e 90 anni e domiciliati nella Capitale. I candidati e le candidate devono appartenere effettivamente ad una delle seguenti attività professionali: medici, insegnanti, avvocati, attori.

Si cercano comunque anche persone di nazionalità straniera in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana. Tutti coloro che intendono proporsi come candidati devono poi essere in grado di parlare in modo spontaneo davanti alle telecamere. Gli interessati a prendere parte alle selezioni in questione devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando inoltre alcune fotografie e il proprio curriculum artistico (possibilmente in versione PDF), al seguente indirizzo di posta elettronica: fulvia@ corima.tv. Nell'oggetto è necessario inserire la città in cui si vive e il ruolo per cui ci si candida.