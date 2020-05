Nuove opportunità di lavoro per coloro che aspirano ad immettersi nell'ambito bancario: assunzioni in arrivo da Bnl (Gruppo BNP Paribas). Bnl, in particolare, ha aperto alcune selezioni destinate a differenti figure professionali: si tratta di posizioni di lavoro sia per giovani laureati i quali non hanno ancora maturato un'esperienza lavorativa in banca, sia per i senior che lavorano già in tale ambito ma ambiscono ad un'altra posizione.

Banca nazionale del lavoro: le opportunità per i giovani laureati

Il Gruppo BNP Paribas cerca nuove risorse che manifestino un'ottima propensione al lavoro richiesto.

I giovani laureati che non hanno esperienza pregressa avranno l'opportunità di inserirsi nella prestigiosa realtà, una delle leader a livello europeo nel settore bancario e finanziario. Coloro che, invece, sono già professionisti del settore avranno la possibilità di avanzare nei livelli di carriera. I giovani laureati senza esperienza, in particolare, potranno candidarsi come:

Consulente Centro Relazioni Sviluppo Clientela: per candidarsi è necessaria una laurea triennale o specialistica in qualsiasi indirizzo ma con brillante percorso di studi. I consulenti si occuperanno di aumentare la fidelizzazione del cliente mediante attività di cross-selling e della vendita diretta di prodotti e servizi personalizzati a seconda delle esigenze del cliente. L'azienda richiede, inoltre, buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. Le sedi lavorative saranno Roma, Bologna, Prato e Mestre.

Le posizioni aperte per gli aspiranti con esperienza

Gli aspiranti che, invece, hanno già esperienza nel settore bancario potranno candidarsi come:

Bnp Paribas cardif capital management , addetto reporting : per candidarsi è necessario aver conseguito una laurea in Economia o discipline affini, con almeno 2 anni di esperienza in compagnie di assicurazione. Anche in questo caso è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, mentre è gradita quella del francese. La sede lavorativa è Milano.

, : per candidarsi è necessario aver conseguito una laurea in Economia o discipline affini, con almeno 2 anni di esperienza in compagnie di assicurazione. Anche in questo caso è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, mentre è gradita quella del francese. La sede lavorativa è Milano. Consulente clienti privati: è richiesta una laurea in materie economiche, scientifiche o giuridiche, un'esperienza pregressa, buona padronanza dell’Inglese e del pacchetto Office, orientamento alla clientela. Tale posizioni è disponibile in tutta Italia.

Bnl ricerca anche altre figure tra cui specialisti governance polizze dormienti a Milano e statistici data warehouse a Firenze.

Offerte di lavoro in banca: come candidarsi per Bnl

Per inviare la propria candidatura alla Banca nazionale del lavoro è necessario collegarsi sul sito ufficiale di 'Bnp paribas' nella sezione 'Posizioni aperte': in tale sede compariranno tutte le opportunità di lavoro, i requisiti e le sedi lavorative della posizione d'interesse.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

In seguito basterà cliccare su 'Invia candidatura' e registrarsi alla piattaforma.