Euronics è un noto marchio commerciale che dal 1999 si occupa della distribuzione di elettrodomestici e altri prodotti elettronici. Nel corso degli anni, l'azienda ha avuto un'espansione aprendo negozi in vari Stati europei, tra cui l'Italia. Per quanto riguarda il lavoro in tutti i suoi punti vendita italiani, dal sito web aziendale emerge che è in corso la selezione di personale da impiegare come addetto vendita, magazzino, cassa e come direttore. È inoltre possibile candidarsi online senza limiti di scadenza tramite un'apposita pagina del sito stesso.

Le quattro posizioni aperte da Euronics

Come anticipato, Euronics ha aperto posizioni di lavoro all'interno dei suoi negozi sparsi sul territorio nazionale, le quali hanno in comune un requisito richiesto al lavoratore, ovvero la predisposizione al contatto con il pubblico.

Una di queste fa riferimento alla ricerca di addetti vendita. In particolare, il neo assunto dovrà dimostrarsi capace di contribuire all'obbiettivo di fatturato del reparto a cui viene assegnato. Egli avrà inoltre il compito di provvedere a un allestimento delle scaffalature che favorisca l'acquisto del cliente e dovrà essere in grado di assistere quest'ultimo in tutte le sue richieste.

Dunque, oltre al requisito menzionato sopra, il futuro collaboratore dovrà possedere una certa conoscenza dei prodotti, per cui si presume che l'azienda preferisca persone che abbiano avuto almeno una breve esperienza precedente in questo settore. Il compenso sarà commisurato al tipo di attività lavorativa svolta.

Il secondo ruolo ricercato è quello dell'addetto al magazzino. In questo caso, il selezionato dovrà occuparsi dell'entrata delle merci e delle spedizioni, collaborando al rifornimento degli scaffali.

In particolare, si cercano candidati con esperienza pregressa e che sappiano essere autonomi, mentre in merito al contratto di lavoro viene citato lo stesso tipo di retribuzione della posizione precedente.

Una terza posizione aperta è quella dell'addetto cassa. Nello specifico, tra i compiti di questo tipo di addetti ci sono: la ricezione dei pagamenti della clientela, l'invio dei dati dell'incasso alla direzione, reso e cambio merce.

Anche per questa attività si presume che l'azienda cerchi candidati con esperienza poiché viene richiesto di saper eseguire le operazioni di cassa.

Per finire, l'ultima ricerca in corso è quella di direttori di negozio. Tale figura prevede che gli assunti debbano: coordinare un team di lavoratori per il raggiungimento del fatturato del punto vendita assegnato, impostare le campagne promozionali, collaborare all'allestimento dei reparti e fornire l'assistenza tecnica laddove sia il cliente che il collaboratore ne abbiano bisogno. Possono partecipare alla selezione persone esperte nella gestione di negozi e nel contatto con il pubblico.

Infine, il contratto di lavoro prevede uno stipendio consono alla categoria lavorativa in questione.

Come candidarsi online

La domanda di lavoro per le quattro offerte di cui si è parlato può avvenire online attraverso la pagina web di Euronics dedicata alle carriere. Le prime due cose da fare sono: digitare "euronics lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca e cliccare il link blu "In-recruiting | career" nella schermata che appare. Tali azioni porteranno direttamente all'elenco delle posizioni attualmente aperte. Non resta che cliccare sul titolo della posizione scelta, oppure sul pulsante blu "Invia candidatura", in modo da ottenere il modulo con i riquadri da riempire per completare la candidatura.