Bricocenter è un marchio commerciale che si occupa della fornitura di materiale per l'edilizia e il bricolage ed è stato introdotto per la prima volta in Italia nel 1983. Attualmente appartiene al gruppo francese ADEO e conta vari punti vendita sul territorio nazionale per i quali l'azienda cerca regolarmente personale. Infatti, sul sito web aziendale risultano inserite offerte di lavoro, ma due in particolare riguardano tutte le sedi dell'azienda e cioè la posizione di artigiano e quella di allievo capo della logistica.

Ad esse è inoltre possibile candidarsi online senza limiti di scadenza.

Le due figure ricercate in tutti i negozi Bricocenter

Come anticipato sopra, tra le varie posizioni aperte di recente da Bricocenter ve ne sono due che offrono contratti di lavoro diversi e sono ricercate in ogni località in cui l'azienda abbia aperto un suo negozio.

Quanto al primo ruolo in questione, l'artigiano, il candidato può essere sia una persona fisica che una ditta e in entrambi i casi l'annuncio presente sulla pagina dell'azienda dedicata al lavoro elenca i documenti da presentare per partecipare alle selezioni.

Ad ogni modo, si cercano persone esperte di: termoidraulica, idraulica, installazione di impianti elettrici, costruzione di pavimenti, montaggio di arredi di vario genere. Come accennato prima, il futuro assunto riceverà uno specifico inquadramento lavorativo che prevede una collaborazione non esclusiva basata su un contratto di consulenza.

Nel caso della ricerca di allievi capo logistica, si cercano persone per gestire l'area rifornimento merci e guidare un team di collaboratori.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Per occuparsi di tutto ciò non viene richiesta esperienza pregressa poiché i candidati riceveranno una adeguata formazione in modo da essere poi in grado di rapportarsi con i fornitori e il settore vendite. Per finire, ai neo assunti verrà somministrato un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Prima di candidarsi, è possibile verificare le località in cui sono presenti i negozi a marchio Bricocenter direttamente sul sito web dell'azienda.

Come candidarsi alle due posizioni

La candidatura alle due offerte lavorative di cui si è parlato può effettuarsi online tramite un'apposita pagina dedicata al lavoro. La prima cosa da fare è digitare "bricocenter lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca. Nella schermata che compare bisognerà cliccare sul link blu "Lavora con noi - Bricocenter - Home" in modo da accedere alla pagina citata prima e al menu in alto a sinistra presente all'interno di essa. Quest'ultimo mostrerà la voce "posizioni aperte" la quale condurrà immediatamente all'elenco delle figure ricercate, tra cui quelle di nostro interesse.

Infine, cliccando sui titoli delle nostre scelte, si potrà leggere la descrizione e completare la domanda di lavoro tramite il pulsante rosso "Candidati per questa posizione".