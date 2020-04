Bricoman è un'azienda nata in Belgio nel 1979 con lo scopo di distribuire prodotti per l'edilizia e la casa. Nel 2008 ha aperto il suo primo negozio in Italia e da allora è cominciata la sua espansione sul territorio nazionale. Di conseguenza, l'azienda indice regolarmente campagne di assunzioni inserendo offerte di lavoro nel suo sito ufficiale. In particolare, attualmente è alla ricerca di addetti vendita, alla logistica e alla cassa in diverse località italiane e la candidatura avviene online tramite un'apposita pagina web senza limiti di scadenza.

Candidature spontanee da Bricoman

Come anticipato, sono tre i ruoli più ricercati da Bricoman in questo periodo e tra i requisiti minimi richiesti per poter partecipare alla selezione vi sono il possesso: di una breve esperienza come venditore, del diploma di scuola superiore e della capacità di lavorare in un team per il raggiungimento di obiettivi comuni. Per quanto riguarda l'inquadramento lavorativo, al candidato verrà somministrato un contratto di lavoro a tempo determinato con continuo addestramento sul campo.

Ciascuna posizione lavorativa è da intendersi come candidatura spontanea. Nel caso dell'addetto vendita, ad esempio, il lavoratore dovrà garantire la giusta sistemazione dei prodotti e un'ottima assistenza al cliente. Dunque, sarà importante avere una predisposizione a relazionarsi con il pubblico.

L'addetto logistica dovrà occuparsi degli ordini di rifornimento, controllando l'entrata e l'uscita delle merci, verificare se le stesse presentino parti danneggiate e collaborare con l'area vendite.

In aggiunta a tutto questo, il selezionato sarà impiegato anche nella vendita a domicilio e nel commercio online dei prodotti dell'azienda.

Infine, l'addetto alla cassa si dedicherà alla gestione dei pagamenti e del denaro contante, per cui l'azienda farà affidamento su coloro che si dimostreranno precisi e attenti.

Riguardo ai luoghi di lavoro, le tre figure di cui si è parlato sono ricercate per i negozi Bricoman di: Bergamo, Bologna, Carate Brianza, Caronno Petrusella, Catania, Cerro Maggiore, Ferrara, Genova, Milano, Modena, Orbassano, Parma, Ragusa, Rezzato, Roma, San Fior, Sesto Fiorentino, Verona e Altavilla.

Come candidarsi online alle tre offerte

Per rispondere online alle offerte di lavoro di Bricoman bisogna per prima cosa digitare "bricoman lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca. Nella schermata che appare sarà necessario cliccare sul link blu "Bricoman Italia - Lavora con noi" il quale porterà alla pagina delle carriere. A questo punto, all'interno del menu in alto a destra della stessa pagina si dovrà cliccare prima sulla voce "candidati" e poi su "negozi" per avere immediatamente a disposizione l'elenco degli annunci. Per finire, basteranno un click sul simbolo a destra dell'offerta scelta per poterne leggere la descrizione e uno sul pulsante Invia cv per registrarsi al sito.