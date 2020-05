Anche questo mese di maggio Eurospin ha inserito offerte di lavoro nella sua pagina web dedicata alle professioni. Tra le sue ricerche vi sono posizioni aperte per addetto vendita, gastronomo e macellaio in alcune province italiane e a cui è possibile candidarsi online utilizzando la stessa pagina senza limiti di scadenza.

L'azienda in questione opera dal 1993 nella distribuzione di generi vari attraverso 5 società operative italiane più una slovena. Nel corso degli anni ha avuto una rapida espansione fino ad aprire migliaia di punti vendita.

Tre figure ricercate di recente da Eurospin

Come anticipato, tra gli annunci di lavoro che Eurospin inserisce nel suo sito aziendale ve ne sono alcuni che riguardano tre tipi di addetti.

Questi ultimi sono ricercati anche attualmente e tra i requisiti vi è la richiesta al candidato della residenza nei pressi del luogo di lavoro.

Una di queste figure spesso ricercate è l'addetto vendita e il lavoratore avrà il compito di: assistere la clientela, svolgere le operazioni di cassa, rifornire e allestire le scaffalature. Oltre al requisito indicato sopra, sono richiesti anche il possesso di un mezzo proprio e la capacità di lavorare in team. Dell'inquadramento lavorativo si dice che potranno esserci anche contratti stagionali, mentre per il resto si presume una valutazione in sede di colloquio. Le sedi di destinazione potranno essere: Molfetta, Rovato, Caserta, Orsogna, San Giovanni in Fiore, Soresina, Fossano, Vieste, Forlì, Frosinone, Piedimonte San Germano, Gorizia, Nonfalcone, Fogliano Redipuglia, Spigno Saturnia, Rho, Sassuolo, Vignola, Formigine, Budoni, Siniscola, San Teodoro, Padova, Medesano, Lido Adriano, Bracciano, Tor Vergata, Fiumicino, Mentana, Colleferro, Campagna, Cava de' Tirreni, Capaccio Paestum, Santa Teresa di Gallura, Palau, Giulianova, Montalto Dora, Villadossola, Domodossola, Vercelli, Greggio, Cologna Veneta, Montalto di Castro e Viterbo.

Un altro ruolo di recente ricercato è il gastronomo e il selezionato dovrà preparare i prodotti da immettere nel banco frigo, per cui avrà a che fare con latticini, salumi, formaggi e con l'utilizzo degli strumenti tipici di questo lavoro. Anche qui viene richiesto di abitare vicino al negozio assegnato e di essere automunito, ma sarà fondamentale anche il possesso di una certa esperienza nella gastronomia e dell'attestato hccp.

Quanto al contratto di lavoro, si parla di turni che comprendono i giorni festivi e per periodi anche di una sola stagione. Si verrà selezionati per i negozi di: San Pietro in Casale, Chiari, Villasimius, Trezzano sul Naviglio, Rho, Padova, Parma, Potenza, Ravenna, Santa Teresa di Gallura, Manduria, Casale sul Sile e Domodossola.

Un'ultima posizione da considerare è quella del macellaio. In particolare, l'azienda cerca persone che abbiano conoscenza dei vari tipi di carne e che saranno quindi impiegate nella preparazione dei vari tagli e nella loro sistemazione in apposti banchi. Si richiedono: esperienza precedente in questo settore o nella grande distribuzione, possesso dell'attestato hccp e capacità di lavorare autonomamente. L'inquadramento prevede turni di lavoro di sera, nelle festività e possibilità di contratto anche stagionale, mentre la retribuzione sarà probabilmente valutata durante il colloquio. Si potrà essere assegnati alle sedi di: Trani, Carpenedolo, Leno, Mesagne, Villasimus, L'Aquila, Rho, Padova, Castel San Giovanni, Lavello, Roma, Latina, Battipaglia, Santa Teresa di Gallura, Oderzo e Acquapendente.

Come candidarsi online

La domanda di lavoro per le tre posizioni descritte può essere eseguita online utilizzando un'apposita pagina web del sito ufficiale di Eurospin. Per prima cosa bisogna digitare "eurospin lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca; in seguito si dovrà cliccare il link blu "Lavora con noi | Eurospin" nella schermata che compare. Tale azione porterà alla pagina menzionata prima, in fondo alla quale sarà necessario cliccare il pulsante blu "Scopri" per avere subito a disposizione l'elenco delle posizioni aperte. A questo punto, si dovrà selezionare la provincia di nostro interesse nella casella presente in basso e verificare se è aperta una delle posizioni menzionate.

Una volta fatta la propria scelta, il simbolo di un fermaglio, a destra del titolo, aprirà una finestra con la descrizione dell'annuncio e con il pulsante "candidati" per completare l'invio del curriculum.