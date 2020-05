Il gruppo Calzedonia ha recentemente inserito offerte di lavoro come addetto vendita, atelier e sala in un'apposita pagina del suo sito web. Le tre posizioni sono aperte in varie località italiane ed è possibile candidarsi online attraverso la stessa pagina senza limiti di scadenza. L'azienda in questione si occupa della produzione e distribuzione di articoli per l'abbigliamento ed è nata a Verona nel 1986 da un'idea di Sandro Veronesi. Da allora ha avuto un'espansione sia in Italia che nel mondo, aprendo migliaia di punti vendita in oltre 50 nazioni.

Tre figure molto ricercate dal gruppo Calzedonia

Come anticipato, il Gruppo Calzedonia seleziona di recente personale da impiegare per esempio nei tre incarichi menzionati sopra e tra i requisiti richiesti vi è la conoscenza dell'inglese.

Uno di questi ruoli ricercati è l'addetto vendita, detto anche sales assistant, in particolare per i brand Calzedonia group, Calzedonia e Falconeri. Il candidato dovrà assistere, soddisfare la clientela, sistemare i prodotti negli appositi scaffali e oltre al requisito menzionato prima vengono richieste: passione per questo lavoro, propensione al raggiungimento degli obbiettivi e una forte motivazione. Per quanto riguarda l'inquadramento, viene specificato soltanto che alcuni contratti di lavoro sono a tempo parziale e altri full-time, per cui si presume che turni e retribuzione vengano valutati in sede di colloquio.

Le sedi di destinazione potranno essere: Salò, Avio, Capri, Castel Romano, Desenzano del Garda, Cadriano, Milano, Messina, Venezia, Roma, Milano Marittima, Firenze, Padova, Ancona, Palermo, Courmayeur, Foiano della Chiana, Muggia, Casalecchio di Reno, Vallese di Oppeano, Incisa, Barberino di Mugello, Segusino, San Vito, Serravalle Scrivia, Vicolungo, Castel Goffredo e Castel Guelfo.

Un'altra posizione aperta è quella sales assistant per atelier, nello specifico per il brand Emé. In questo caso, il lavoratore dovrà occuparsi principalmente di un atelier di abiti da sposa e quindi: seguirà il cliente nelle prove dell'abito scelto e se necessario potrà attuare eventuali riparazioni, controllerà l'arrivo della merce ed eseguirà le operazioni di chiusura.

Sono preferiti coloro che abbiano una certa dimestichezza con la sartoria, la lingua inglese o esperienza pregressa nel settore della moda per spose. Sul contratto di lavoro valgono le stesse considerazioni fatte per la posizione precedente. I luoghi di lavoro saranno: Sanremo, Foiano della Chiana, Trapani, Reggio Calabria, Padova, Cadriano, Fiano Romano, Perugia, Parma, Roma, Milano, Cosenza, Verona, Foggia, Ancona e Firenze.

Quanto alla figura dell'addetto sala, ricercata per il marchio Signorvino, il selezionato avrà il compito di condurre il cliente nella consumazione al tavolo, in particolare del vino il quale è il prodotto principale di cui tratta quest'area dell'azienda. Considerato tutto questo, il candidato ideale dovrà avere esperienza nel settore eno-gastronomico, o quanto meno una buona conoscenza dei prodotti che ne fanno parte, e in aggiunta i requisiti di passione e motivazione indicati per la posizione di addetto vendita.

Sull'inquadramento anche qui si presumono le valutazioni accennate sopra. Ad ogni modo, si potrà lavorare a: Firenze, Parma, Verona, Milano, Vicolungo, Cadriano, Valdichiana, Castel Romano, Torino e Valpolicella.

Come candidarsi online

Per effettuare la domanda di lavoro è necessario accedere alla sezione del sito web del Gruppo Calzedonia dedicata alle carriere. A tal proposito, innanzitutto bisogna digitare 'calzedonia lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca in modo da ottenere un link da cliccare. Quest'ultimo infatti condurrà alla pagina di nome careers.calzedoniagroup al cui interno basterà selezionare come Paese l'Italia nell'apposito riquadro e poi su cliccare su ricerca per avere subito a disposizione l'elenco delle posizioni aperte.

Non resta che scegliere quella di nostro interesse, cliccare sul titolo per leggerne la descrizione e infine sul pulsante apply per completare la procedura di invio del curriculum.