Esselunga ricerca attualmente addetti alla sorveglianza, allievi responsabili e cassieri in alcune province del Nord-Italia. Inoltre, è possibile candidarsi online a queste offerte di lavoro attraverso l'utilizzo di un'apposita sezione del sito web aziendale.

Il marchio in questione ha aperto il suo primo negozio italiano a Milano nel 1957 e da allora si è esteso inaugurando altri punti vendita in Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Lazio. In tali sedi dell'azienda sono impiegati migliaia di dipendenti.

Tre posizioni aperte da Esselunga

Come anticipato, tra i vari annunci di lavoro che Esselunga ha inserito nella pagina del suo sito dedicata alle carriere ve ne sono tre la cui selezione online termina entro il 4 giugno.

Una di queste figure ricercate è l'addetto alla sorveglianza e per questo ruolo si cercano persone da impiegare in azioni di vigilanza. Dunque il candidato dovrà controllare che i prodotti non vengano danneggiati o rubati ed effettuare un rapporto di ogni suo intervento attuato per salvaguardare i reparti di sua competenza. Uno dei requisiti richiesti per svolgere tale compito è la disponibilità a spostarsi sul territorio nazionale; a seguire anche il possesso del diploma di scuola superiore, la conoscenza del programma informatico Office e preferibilmente una certa esperienza in questo campo. Quanto all'inquadramento lavorativo, si prevede un contratto a tempo pieno con addestramento sia teorico che pratico, mentre non viene fatto cenno della retribuzione per cui si presume sarà valutata in sede di colloquio.

I luoghi di lavoro a cui potranno essere destinati i candidati interessano le province di: Milano, Lucca, Firenze, Piacenza e Brescia.

Un'altra ricerca in corso riguarda la posizione di allievo responsabile e in questo caso il personale selezionato dovrà occuparsi: della sistemazione e presentazione della merce in specifici comparti e banchi, della gestione di un team di collaboratori e dell'esame di ogni dato derivante dal percorso di vendita dei prodotti.

Il lavoratore acquisirà la capacità di svolgere tutti questi compiti grazie a una specifica formazione impartita direttamente dall'azienda. Tra i requisiti, anche qui è richiesta la disponibilità a muoversi sul territorio, non viene privilegiato chi ha esperienza pregressa e vengono selezionati anche i laureati e coloro che sono disposti a orari di lavoro molto flessibili.

Si prevedono le clausole contrattuali della posizione precedente ad eccezione della formazione che sarà più specifica. Le sedi a cui saranno assegnati i futuri responsabili potranno essere: Verbania, Parma, Pistoia e provincia, Prato, Torino e provincia.

Infine, vi è la ricerca di cassieri, i quali oltre a gestire la cassa svolgeranno anche compiti da addetto vendita, ovvero allestiranno e riforniranno i banchi dei latticini, salumi e ortofrutta. Per quest'ultima posizione non si prediligono persone con esperienza ed è sufficiente avere un attestato professionale. In aggiunta a tutto questo, sono preferiti candidati puntuali, precisi e flessibili nel lavoro. Il contratto lavorativo potrà essere sia full-time che a tempo parziale, con la possibilità di un periodo formativo iniziale, e gli assunti saranno assegnati alle seguenti località: Parma, Como e provincia, Varese e provincia, Prato, Pistoia e provincia, Firenze e provincia.

Come candidarsi online alle tre offerte

Per la candidatura online alle posizioni di cui si è parlato bisogna innanzitutto digitare "Esselunga lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca, in modo da ottenere il link al sito "Esselungajob" (o andare direttamente su questo sito). Quest'ultimo porterà alla pagina dedicata alle professioni in cui si possono notare i riquadri che permettono di accedere all'elenco degli annunci. Infatti, dopo aver selezionato le voci "Negozio" e "Posizioni", basterà poi cliccare il simbolo composto da una "i" cerchiata a destra del titolo della posizione scelta per leggerne la descrizione. L'ultimo passo da compiere sarà cliccare il pulsante blu "candidati ora" per completare la procedura di invio del curriculum.