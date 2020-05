IN's mercato è un marchio appartenente al gruppo Pam e si occupa della distribuzione di generi vari. Nel 1994 ha aperto il suo primo punto vendita a Occhiobello, in provincia di Rovigo, e da allora ha avuto un'espansione fino ad aprire centinaia di negozi tra Nord e Centro-Italia. Per quanto riguarda il lavoro, l'azienda ultimamente seleziona personale da impiegare nei ruoli di addetto vendita e responsabile di negozio in varie sue sedi. Inoltre, la candidatura a queste offerte si può fare utilizzando il sito web aziendale ed è senza limiti di scadenza.

Due posizioni ricercate da iN's mercato

Come anticipato, iN's mercato ha indetto di recente una campagna assunzioni e tra le varie posizioni aperte ve ne sono due che prevedono il requisito minimo del possesso di un diploma di scuola superiore.

La prima figura molto ricercata attualmente è quella dell'addetto vendita. Tale ruolo è richiesto per i negozi a marchio iN's del Nord e Centro-Italia e una volta assunto il candidato dovrà occuparsi di determinati compiti, ovvero: accogliere la merce in entrata, sistemarla nei banchi per la vendita ed eseguire le operazioni di cassa.

Oltre al requisito base menzionato sopra, l'azienda desidera impiegare persone che siano predisposte a relazionarsi con il cliente e preferibilmente che abbiano conseguito una qualche esperienza in questo settore. Quanto all'inquadramento lavorativo, dal sito aziendale emerge che le decisioni riguardanti il compenso mensile e ogni altra clausola contrattuale verranno valutate in sede di colloquio.

La seconda posizione di cui parlare è quella del responsabile di negozio. In questo caso, i candidati selezionati dovranno guidare in totale autonomia un punto vendita. Ciò significa compiere alcune fondamentali operazioni, ovvero: coordinare un team di lavoratori, fidelizzare la clientela, controllare le attività di rifornimento e allestimento dei prodotti. Per questo motivo, l'azienda vuole fare affidamento su persone che abbiano: il requisito principale indicato per la posizione precedente, almeno 2 anni di esperienza in ruoli analoghi e l'abitazione presso il luogo di lavoro.

Del contratto lavorativo non viene fatta esplicita menzione, per cui anche in questa circostanza si presume una sua valutazione durante il colloquio. Ad ogni modo, la ricerca di responsabili è prevista per i punti vendita di: Gorizia, La Spezia, Sestri Levante, Cuneo e provincia, Genova, Udine, Como, provincia di Bologna, Torino e provincia, Roma, Trieste e Milano nord.

La domanda di lavoro

L'azienda commerciale iN's mercato consente di candidarsi online alle due Offerte di lavoro descritte finora attraverso un'apposita pagina web. Innanzitutto sarà necessario digitare "in's lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca, mentre nella schermata successiva bisognerà cliccare il link blu "Lavora con noi | iN's Mercato".

A questo punto, ci troveremo all'interno della pagina dedicata alle carriere la quale mostra subito la voce "Posizioni aperte". Un click su quest'ultima ci porterà immediatamente all'elenco delle offerte lavorative e basterà cliccare il titolo della nostra scelta per leggerne la descrizione. Infine, per completare la domanda di lavoro sarà sufficiente cliccare sul pulsante verde "Invia il tuo curriculum" e compilare il modulo che compare.