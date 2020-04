Poltronesofà è un noto marchio che dal 1995 si occupa della produzione e distribuzione di poltrone e divani. La sua sede centrale è a Forlì e fino a ora ha aperto molti negozi in Italia in cui impiega varie figure lavorative. In merito a queste ultime, attualmente l'azienda consente di candidarsi online per la posizione di addetto vendita in varie località italiane e senza limiti di scadenza. Tale procedura prevede l'utilizzo di una apposita pagina del sito web aziendale.

I venditori ricercati da Poltronesofà

Come anticipato sopra, attualmente Poltronesofà ricerca personale da impiegare nel settore vendite e uno dei requisiti minimi richiesti al candidato è la disponibilità a lavorare anche il fine settimana. Inoltre, il futuro lavoratore dovrà avere la capacità di assistere il cliente, per cui l'azienda prediligerà coloro che abbiano già avuto esperienza nella fornitura di prodotti d'arredamento o quantomeno nel campo della vendita in generale. Ma oltre a questo, bisognerà essere in possesso di un diploma, o una laurea, e avere dimestichezza nell'uso dei dispositivi informatici.

Per quanto riguarda il contratto di lavoro, esso prevede uno stipendio fisso più una parte variabile in base agli obiettivi di fatturato raggiunti e una formazione professionale attraverso una specifica scuola aziendale.

I negozi Poltronesofà in cui si richiede questo tipo di ruolo si trovano a: Antegnate, Aosta, Asti, Bassano Del Grappa, Beinasco, Bergamo, Bologna, Borgo San Dalmazzo, Brescia, Carpi, Castagnito, Castelletto, Castione Andevenno, Cesena, Milano Cinisello, Civitanova Marche, Cremona, Gravellona Toce, Latina, Lecce, Legnano, Lonato, Maglie, Mantova, Matera, Milano Certosa, Milano Loreto, Modena, Moncalieri, Montecatini Terme, Montecchio Maggiore, Napoli, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Bastia Umbra, Pesaro, Piacenza, Pomezia, Reggio Calabria, Rimini, Roma Tiburtina, Rovigo, Sanremo, Santa Vittoria D'alba, Stezzano, Torino, Torino Giulio Cesare, Venaria Reale, Verona, Vicenza, Vigevano, Villesse.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

La candidatura alla posizione ricercata

La domanda di lavoro per la posizione di venditore nei negozi in questione si può fare online digitando "poltronesofà lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca. Dopo tale azione, si aprirà una pagina in cui un click sul link blu "poltronesofà - Lavora Con Noi" condurrà alla sezione del sito aziendale riguardante le carriere. Scorrendo quest'ultima, a un certo punto ci si troverà davanti a un'area chiamata "Rete di vendita", sotto la quale il pulsante "Scopri di più" porterà a un'altra schermata.

All'interno di questa, cliccando sul cerchio rosso con la freccia e poi sulla voce "Arredatori/Venditori" si accederà all'elenco dei negozi in cui si cerca la figura di nostro interesse. Basterà un ultimo click sulla scelta di interesse per leggerne la descrizione e completare l'invio del curriculum tramite il pulsante "Candidati".