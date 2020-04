Maxi Zoo è una insegna gestita dal gruppo tedesco Fressnapf, che dal 1990 è leader in Europa nella fornitura di prodotti per animali. Il primo punto vendita italiano di tale marchio è stato aperto nel 2005 e da allora si è diffuso anche in altre province italiane. L'azienda in questione indice regolarmente campagne di assunzioni e attualmente è possibile candidarsi online alle offerte di lavoro tramite il sito web aziendale senza limiti di scadenza. In particolare, si ricercano stagisti, addetti vendita e store manager in diverse località del territorio nazionale.

Tre figure molto ricercate da Maxi Zoo

Come anticipato sopra, Maxi Zoo di recente ha aperto specifiche posizioni di lavoro nei suoi negozi presenti in diverse province. Uno dei requisiti minimi per poter partecipare alla selezione è il possesso del diploma di scuola superiore.

Il primo ruolo di cui parlare è lo stagista nel settore vendite e si può prendere come esempio la ricerca di tale figura per il negozio di Peschiera, in provincia di Verona. Nello specifico , il candidato avrà il compito di allestire gli scaffali con la merce, spiegare le caratteristiche dei prodotti alla clientela, gestire la cassa e assicurare l'igiene dell'ambiente di lavoro.

Tutto questo dovrà farlo sotto la guida di un supervisore. Oltre al requisito menzionato in precedenza, egli dovrà amare gli animali, dimostrare di essere portato al contatto con il pubblico e quindi di saper vendere questo tipo di prodotto, e dovrà inoltre mostrarsi disponibile a lavorare in orari flessibili. Quanto all'inquadramento lavorativo, il tirocinante verrà impiegato a tempo pieno, per massimo 40 ore settimanali, comprendenti anche il fine settimana.

Sarà inoltre rimborsato mensilmente con un compenso di 500 euro.

L'altra figura molto ricercata è l'addetto vendita, richiesta per esempio per lo store di Trevi, in provincia di Perugia. In questo caso, non vengono indicati i compiti ma si presume che siano gli stessi della posizione precedente con la differenza che l'azienda preferisce persone che abbiamo acquisito una certa esperienza nella grande distribuzione.

Oltre al diploma e alla passione per gli animali, il lavoratore dovrà quindi avere dimestichezza nel rapportarsi con il cliente ed essere flessibile. Il contratto di lavoro prevede il tempo parziale.

L'ultima ricerca da considerare è quella di store manager. Ad esempio, nel punto vendita di Pomezia, in provincia di Roma, si cercano persone che sappiano gestire una squadra di collaboratori, formandola, motivandola e pianificandone i turni di lavoro. Inoltre, i candidati dovranno assicurare il raggiungimento degli obbiettivi commerciali e di fatturato. Di conseguenza, l'azienda predilige persone che abbiano almeno due anni di esperienza in ruoli analoghi e che siano fortemente motivate al perseguimento delle performance appena citate.

Infine, nell'annuncio non viene precisato l'inquadramento lavorativo, per cui si presume una sua valutazione in sede di colloquio.

La candidatura online alle tre posizioni

Per partecipare alla selezione online delle tre figure descritte finora, la prima cosa da fare è digitare "maxi zoo lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca. Nella pagina che compare, bisognerà cliccare sul link blu "Lavora con noi - Maxi Zoo", azione che condurrà alla pagina dell'azienda dedicata alle carriere. Scorrendo quest'ultima, a un certo punto sarà necessario un click sulla scritta "Punti vendita" la quale mostrerà immediatamente l'elenco delle offerte di lavoro e quindi dei ruoli di cui si è parlato.

L'ultimo passo da compiere sarà cliccare sulla posizione scelta e compilare i riquadri presenti dopo la descrizione.