Sicuritalia ha indetto di recente una campagna di assunzioni e tra le figure ricercate in gran parte d'Italia vi sono: addetti alla sicurezza non armata, al controllo degli accessi e guardie giurate. Ruoli a cui è possibile candidarsi online tramite il sito web aziendale e senza limiti di scadenza.

Questa azienda è nata nel 1956 nella zona di Como e si occupa della fornitura di servizi di sicurezza a strutture pubbliche e private. Nel corso del tempo ha esteso la sua attività impiegando migliaia di dipendenti sul territorio nazionale.

I tre ruoli molto richiesti da Sicuritalia

Come anticipato, Sicuritalia ha aperto tre posizioni lavorative in varie province d'Italia le quali hanno in comune un requisito minimo richiesto al candidato, ovvero la disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi.

Una di queste è l'addetto alla sicurezza non armata e per tale ruolo l'azienda cerca persone da impiegare in attività di sorveglianza all'interno dei centri commerciali. Dunque, il selezionato lavorerà sia il fine settimana che nelle festività e dovrà mostrarsi affidabile e preferibilmente con qualche breve esperienza pregressa in questo settore. Quanto all'inquadramento lavorativo, al futuro dipendente verrà somministrato un contratto a tempo determinato.

Un'altra posizione molto ricercata è l'addetto agli accessi e gestione delle code. In questo caso, data anche l'attuale emergenza sanitaria, il neo assunto avrà il compito di controllare che vengano rispettate le distanze tra i clienti nelle code che si formano agli ingressi del punto vendita affidato e misurare la temperatura corporea.

Oltre al requisito comune alla posizione precedente, l'azienda richiede: il possesso della patente e di un mezzo, dimestichezza nell'uso del computer e la capacità di lavorare in una postazione fissa. Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato e potrà prevedere sia turni parziali che full-time.

Si ricercano anche guardie giurate e cioè candidati a cui affidare la sorveglianza armata degli ambienti di una determinata impresa.

Rispetto alle posizioni precedenti il lavoratore dovrà dimostrare il possesso della cittadinanza europea, del documento ufficiale che attesti il titolo di guardia giurata e del porto d'armi. Il contratto lavorativo prevede anche turni di notte ma non viene menzionato altro, per cui si presume una valutazione in sede di colloquio.

Per avere la lista delle sedi a cui l'azienda assegnerà le tre figure esaminate basterà accedere alla pagina dedicata al lavoro in Sicuritalia.

Come candidarsi online alle tre offerte

La pagina web dedicata alle carriere in Sicuritalia consente di inviare online la domanda di lavoro per le tre offerte appena descritte. Il primo passo da compiere è digitare "Sicuritalia lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca, mentre il secondo è cliccare il link blu "Lavora con noi | Sicuritalia" nella schermata che appare. Tale azione condurrà alla pagina di nostro interesse in cui un click sulla voce "operativo armato e disarmato" porterà subito all'elenco delle ricerche in corso, tra cui le tre esaminate finora.

L'ultima cosa da fare consiste nel cliccare il titolo dell'annuncio scelto, leggerne la descrizione e compilare i riquadri con i dati richiesti.