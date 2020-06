"Questa mattina in commissione abbiamo parlato del futuro di due aziende importanti come Atac e Roma servizi per la mobilità, analizzando i piani assunzionali delle due società partecipate di Roma Capitale", lo ha spiegato il presidente della commissione capitolina Mobilità, Enrico Stefano, il quale ha annunciato che ci saranno nuove assunzioni per autisti e operai presso le società partecipate di Roma Capitale.

Nuovo piano di assunzioni in Atac

Sarebbe un nuovo traguardo raggiunto che porterebbe alla copertura di 412 posti di lavoro per il piano di assunzioni previsto per il 2020. Stando a quanto affermato dall'agenzia di stampa Adnkronos, infatti, il nuovo piano assunzionale prevede l'inserimento in azienda di 332 autisti di autobus, 40 operai generici e 40 operai per le officine mobili, per un totale di 412 nuove risorse che contribuiranno alla crescita dell'azienda.

Tuttavia, come spiega ancora Enrico Stefano, le nuove assunzioni serviranno per colmare i vuoti di organico creatisi con le uscite anticipate di circa 350 unità. Lo scopo principale delle assunzioni, anche un miglioramento dei servizi offerti dall'azienda Atac e garantire un'ampia assistenza alla clientela.

Previsto l'arrivo di ulteriori 350 mezzi

Frutto delle nuove assunzioni, anche l'entrata in campo di nuovi autobus che necessita di nuovo personale. Nei prossimi mesi, infatti, è previsto l'arrivo di circa 30 mezzi e, a seguire altri blocchi di 60, per un totale di circa 280 nuovi veicoli che andranno ad aggiungersi alla già consolidata "flotta" posseduta dall'azienda.

Attesi i bandi per la selezione

Il piano di assunzioni elaborato, infatti, si configura come un passo decisamente fondamentale per l'inserimento di nuove figure tecniche, direttori lavori e progettisti da inserire in tempi brevi. Sempre secondo quanto afferma Adnkronos, infatti, il presidente della commissione capitolina mobilità assieme al dipartimento Partecipate si è detto pronto a ridurre la tempistica per le nuove assunzioni.

Intanto, si attendono ancora i bandi di selezione, con i quali gli interessati avranno la possibilità di consultare i requisiti di partecipazione, le prove selettive previste dall'iter concorsuale e la data di scadenza per la presentazione delle istanze. I bandi, inoltre, saranno pubblicati prossimamente sul sito istituzionale di Atac spa Roma, alla sezione Lavora con noi.

Gli interessati alle nuove assunzioni in Atac, dunque, dovranno costantemente tenere d'occhio il sito dove, con ogni probabilità, saranno indicate anche le modalità per l'invio della propria candidatura alla società.