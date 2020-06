Nuove opportunità di lavoro in Poste Italiane che, da qualche giorno, ha avviato le assunzioni per portalettere in tutta Italia. Si tratta di un'ottima occasione per molti di diplomati che, tuttora non riescono a trovare un'occupazione stabile. Le assunzioni del gruppo, infatti, potrebbero essere utili per avviare un percorso professionalizzante, anche al fine di fare esperienza sul campo.

Le continue Offerte di lavoro del Gruppo Poste italiane interessano diplomati e laureati, che verranno inseriti in un ambiente accogliente e solido. Stando all'annuncio pubblicato recentemente sul sito istituzionale di Poste Italiane, la società è alla ricerca di portalettere in tutte le regioni d'Italia, per i quali non è richiesta nessuna esperienza pregressa.

L'azienda, inoltre, offre un iniziale contratto a tempo determinato.

Poste Italiane apre le assunzioni per portalettere

Per partecipare alle selezioni è necessario il possesso di un diploma di scuola superiore o di una laurea triennale, della patente di per la guida del moto mezzo aziendale e dell'idoneità psico-fisica al lavoro, in relazione alla mansione che si andrà a svolgere nel gruppo Poste italiane. Le risorse che supereranno i colloqui previsti saranno inserite nelle varie filiali dell'azienda, distribuite in tutte le regioni d'Italia e saranno responsabili della consegna della posta a bordo del ciclomotore aziendale.

L'iter di selezione

L'iter di selezione prevede una prima convocazione per via telefonica da parte dell'Ufficio delle risorse umane del Gruppo Poste Italiane.

Tuttavia, potrà avvenire secondo due differenti modalità: convocazione presso una filiale del Gruppo, dove ai candidati verrà somministrato un test a risposta multipla o attraverso l'invio di una e-mail, con la quale dovrà essere indicata l'adesione all'annuncio. Nella casella di posta elettronica, infatti, sarà inviato il link per collegarsi sul sito per lo svolgimento del test a risposta multipla.

Tutti coloro che avranno superato la prova di selezione, infatti, saranno contattati nuovamente per il colloquio individuale e la prova di idoneità alla guida del moto mezzo aziendale 125 cc.

Il cv dovrà essere corredato dal titolo di studio con votazione conseguita

Gli interessati potranno inoltrare la propria candidatura attraverso il sito istituzionale di Poste italiane, dove avranno la possibilità di consultare tutte le offerte di lavoro ancora attive, di registrarsi e di inviare il proprio curriculum vitae che dovrà essere corredato dalla foto, dalla copia del titolo di studio con la votazione conseguita e da una breve lettera di presentazione.