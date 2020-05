L'azienda Poste Italiane ricerca varie figure da impiegare in quasi tutte le regioni italiane. In particolare, la selezione è rivolta a addetti al front end, consulenti finanziari e portalettere. Attualmente non sono previsti termini di scadenza per l'invio delle candidature: per proporsi, sarà necessario recarsi sul sito web di Poste Italiane, nella sezione "Lavora con noi" e cliccare sul profilo professionale a cui si è interessati; in questo modo si potrà accedere al form disposto per inoltrare la propria domanda, avendo prima consultato i requisiti per poter concorrere all'assegnazione di uno dei posti a disposizione.

Poste Italiane, inoltre, ammette anche la possibilità di caricare il proprio curriculum e di aggiornarlo ogni volta che si ritenga necessaria.

Si selezionano figure di front end

Come già anticipato, tra le figure professionali oggetto di ricerca c'è quella relativa ai front end. In particolar modo, tali figure sono ricercate per gli uffici nella provincia di Bolzano, ovvero Val Venosta, Val Pusteria, Burgraviato, Val Gardena, Oltradige Bassa Adesina. Per accedere alla qualifica è necessario il possesso del patentino di bilinguismo.

Le unità selezionate per questa mansione verranno inizialmente assunte con contratto a tempo determinato, con possibilità di conversione in contratto a tempo indeterminato.

Assunzioni per consulenti finanziari e commerciali

In questo caso la ricerca è rivolta nei confronti di laureati in materie economiche, che abbiano conseguito il titolo con un punteggio di almeno 102/110. I candidati selezionati saranno chiamati a svolgere attività di consulenza relativamente a prodotti e servizi propri dell'azienda e verranno inizialmente assunti con un contratto di apprendistato, in cui è compresa anche una specifica formazione.

È richiesto che i candidati sappiano organizzare in autonomia il proprio lavoro, che abbiano buone capacità di relazione e di comunicazione e che abbiano una buona conoscenza degli strumenti di Office Automation.

Si cercano postini in tutta Italia

Per potersi candidare al ruolo di portalettere è necessario che il candidato possieda un diploma di scuola superiore conseguito con punteggio minimo di 70 su 100, oppure un titolo di laurea con votazione finale non inferiore a 102/110.

Uno dei requisiti essenziali è rappresentato dalla capacità di utilizzo del motomezzo aziendale.

I candidati selezionati saranno assunti con un contratto a tempo determinato, la cui durata sarà stabilita sulla base delle esigenze aziendali.