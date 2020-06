Sono aperte le selezioni per uno short film diretto da Lorenzo Tardella e prodotto dal Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Sono poi tuttora in corso i casting per una commedia teatrale musicale che verrà messa in scena nella capitale.

Uno short film

Casting in corso per la realizzazione di un cortometraggio prodotto dal Centro sperimentale di cinematografia di Roma, dal titolo provvisorio Sul bordo e diretto da Lorenzo Tardella. In particolare, la richiesta è orientata nei confronti di un giovane protagonista, di età compresa tra 10 e 12 anni, dalla struttura fisica esile e con lineamenti aggraziati.

Non si richiedono precedenti esperienze in ambito recitativo. Le riprese verranno effettuate probabilmente nel prossimo autunno. I genitori (o chi ne fa le veci) devono inviare un video al seguente indirizzo di posta elettronica: sulbordocsc@gmail.com, in cui il giovane candidato si presenta e parla di se stesso, dei propri interessi e delle proprie passioni, precisando inoltre perchè vorrebbe fare una esperienza davanti alle telecamere. Il video può essere realizzato tramite videocamera o smartphone.

Una commedia

Selezioni di attori e di attrici per una commedia teatrale musicale americana, del tutto inedita e incentrata sulle vicende dei discendenti del personaggio Frankestein. A tale proposito, la compagnia teatrale Sogni di Scena cerca nello specifico 10 attrici e 2 attori.

Entrando maggiormente nel dettaglio, per i ruoli femminili, principali e minori che siano, la richiesta è indirizzata verso giovani donne di età compresa tra 20 e 30 anni, senza ulteriori indicazioni di carattere fisico o di altro tipo. Per quanto concerne i ruoli maschili, invece, trattandosi di personaggi alquanto caratteristici, ovvero Frankestein e il suo assistente, è necessario che i candidati in questione possano ricordare sul piano fisico i personaggi del film Frankestein Junior.

Unitamente a ciò, per gli attori si richiede una età compresa tra 25 e 40 anni, esperienze in ambito recitativo, disponibilità. Lo spettacolo verrà poi messo in scena dall'8 al 13 settembre di quest'anno presso il Teatro degli Eroi di Roma, a seguito di una fase di prove (due a settimana in orario serale) che inizieranno alla fine di questo mese di giugno per proseguire anche nei mesi di luglio e di agosto in Via Cecilia Deganutti, 8 (zona Boccea).

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando il proprio curriculum artistico, fotografie (in primo piano e a figura intera) e, se possibile, uno showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: compagniasognidiscena@gmail.com. Le selezioni si svolgeranno venerdì 19 giugno presso il Teatro Petrolini, a Roma, a partire dalle ore 15.