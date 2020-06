Dal portale online del lavoro di Poste Italiane emerge che sono ancora in corso le assunzioni di postini, consulenti finanziari e stagisti. Le posizioni sono aperte in tutte le regioni d'Italia, ad eccezione di quella inerente gli stagisti, e si può partecipare alla selezione utilizzando il portale stesso.

L'azienda in questione è una società a partecipazione pubblica, ovvero di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, che da oltre un secolo si occupa di posta, pagamenti e servizi finanziari di vario genere. La sua attività si estende in modo capillare a tutte le province italiane, impiegando migliaia di dipendenti.

Requisiti per accedere alle tre posizioni

Per entrare a far parte della squadra di portalettere, Poste italiane chiede al candidato il possesso: del diploma di scuola superiore con un voto di almeno 70/100 o la laurea con votazione di almeno 102/110, della patente, del certificato che attesti l'idoneità al lavoro e del patentino di bilinguismo per i residenti in provincia di Bolzano. L'inquadramento prevede la somministrazione di un contratto a tempo determinato e si verrà destinati alla sede che l'azienda sceglie in base alle necessità; in ogni caso, viene data la possibilità al candidato di indicare la destinazione che preferisce.

Per quando riguarda la posizione di consulente finanziario, il futuro impiegato dovrà promuovere e vendere i prodotti finanziari aziendali; in più si dedicherà all'acquisizione di nuovi clienti.

I requisiti fondamentali richiesti sono il possesso di: una delle lauree economiche indicate nella descrizione dell'offerta lavorativa con voto di almeno 102/110, capacità organizzative, relazionali e una certa conoscenza delle applicazioni informatiche per ufficio. Il contratto di lavoro sarà di apprendistato per 3 anni, con la possibilità di essere formati, e si andrà a lavorare in uno degli uffici postali sparsi sul territorio nazionale.

Infine, vi è la ricerca di stagisti, i quali verranno inseriti in una delle aree aziendali indicate nella descrizione per apprenderne le attività lavorative. Anche qui, il requisito base per potersi candidare è il possesso di un titolo universitario economico con votazione minima di 102/110; in aggiunta viene richiesta anche una certa flessibilità nell'apprendere e attuare nuove metodologie di lavoro.

Al candidato verrà somministrato un contratto di stage da svolgere presso la sede di Roma.

La candidatura online

Per candidarsi online alla selezione delle tre figure descritte sopra bisogna digitare poste lavora con noi su un qualsiasi motore di ricerca e cliccare il link blu Poste Italiane - Lavora con noi. Tali azioni condurranno immediatamente all'elenco dei ruoli ricercati tra cui quelli di nostro interesse. Un click sul titolo di ciascuna offerta lavorativa permetterà di leggerne i requisiti di accesso, mentre solo per la posizione di postino verrà mostrato anche l'iter selettivo. A questo punto, non resterà che usare il pulsante giallo Candidati per registrarsi al portale e completare l'invio del curriculum.