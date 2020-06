Per la stagione estiva il Gruppo Poste Italiane ha avviato le assunzioni di portalettere da inserire nelle varie sedi di tutta Italia. Per partecipare alle selezioni i candidati dovranno essere in possesso del diploma di maturità e avranno la possibilità di intraprendere una carriera all'interno dell'azienda con iniziale contratto a tempo determinato.

Poste Italiane apre le assunzioni per diplomati

Periodicamente, infatti, il Gruppo Poste Italiane cerca nuovi collaboratori da inserire nelle varie filiali collocate su tutto il territorio nazionale. Le Offerte di lavoro non prevedono nessuna esperienza pregressa e le ricerche in corso da parte del Gruppo potrebbero rivelarsi una buona opportunità per quei diplomati in cerca di occupazione.

L'iniziale contratto a tempo determinato, infatti, potrebbe essere un inizio per intraprendere una carriera all'interno di un'azienda strutturata e solida.

Mansione di portalettere

La posizione di portalettere prevede l'inserimento delle risorse nelle filiali e nei centri logistici di Poste Italiane, che si occuperanno della ricezione, dello smistamento e della consegna della posta con moto mezzo aziendale. Una figura molto richiesta dall'azienda e desiderata da molti giovani, visto che potrebbe essere un primo passo per avviare una carriera all'interno di Poste Italiane.

I requisiti di partecipazione

Per candidarsi alla posizione, i candidati dovranno essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di un diploma di laurea.

Inoltre, viene richiesto il possesso della patente B e l'idoneità fisica alla mansione certificata dall'Asl o dal proprio medico curante. Stando all'annuncio apparso sul sito istituzionale del Gruppo, non è richiesta nessuna particolare esperienza lavorativa anche se, i candidati ideali dovranno avere ottime doti relazionali e comunicative e attitudine al lavoro gruppo.

L'iter di selezione, invece, prevede una convocazione per via telefonica o per via email a tutti i candidati in linea con i requisiti richiesti. Tuttavia, saranno sottoposti ad un test di ragionamento numerico e alla successiva prova di idoneità alla guida del moto mezzo aziendale a pieno carico di posta.

Gli aspiranti portalettere potranno presentare domanda direttamente sul sito istituzionale di Poste Italiane allegando il proprio curriculum vitae e il titolo di studio. Qualora superassero le selezioni saranno inseriti con iniziale contratto determinato per la stagione estiva.