Nuove opportunità per diplomati in cerca di occupazione. Il Gruppo Ferrovie dello Stato infatti ha avviato una ricerca per assunzioni per specialisti espropri da inserire nella società controllata Italferr S.p.A. nelle sedi di Genova, Napoli, Palermo e Reggio Calabria. Le candidature per partecipare alle selezioni dovranno essere inoltrate entro il 10 luglio.

Gruppo Fs assume diplomati

Si tratta di una nuova possibilità per molti diplomati. Da tempo Ferrovie dello Stato ha avviato una vasta campagna di assunzioni nell'ambito al progetto industriale 2018-2023. Le assunzioni in Ferrovie riguardano per la maggior parte i diplomati anche se alcuni inserimenti sono riservate ai laureati.

L'azienda inoltre dà spazio anche ai giovani che intendono avviare un percorso di formazione attraverso stage retribuiti e tirocini professionali.

Assunzioni per specialisti espropri

Attualmente, per l'ampliamento del proprio organico, il Gruppo Ferrovie dello Stato è alla ricerca di sette figure da inserire nella società controllata Italferr S.p.A. con la posizione di esperti in espropri. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per il 10 luglio 2020.

I requisiti

Per partecipare alle procedure di selezione sono necessari: il possesso di un diploma di geometra o una laurea in Ingegneria Civile, una pregressa esperienza di almeno tre anni maturata in aziende di costruzioni, ottime capacità nella predisposizione di atti amministrativi ed elaborati tecnici e una buona conoscenza del pacchetto Office e dei software di progettazione.

Inoltre si richiede la conoscenza della lingua inglese e una disponibilità di trasferte sul territorio nazionale. I candidati dovranno dimostrare ottime predisposizione nel lavoro di squadra e capacità di coordinamento e relazionali.

Le risorse che saranno assunte si occuperanno della gestione delle attività di esproprio, di acquisizione del patrimonio degli immobili e delle attività necessarie al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione di opere previste nei progetti di investimento.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Inoltre avranno un ruolo fondamentale nel gestire e nel curare tutte le fasi del procedimento di esproprio e nella predisposizione degli elaborati per la procedura. Le risorse provvederanno anche all'elaborazione delle bozze degli atti convenzionali. Le candidature potranno essere inoltrare attraverso il sito istituzionale del Gruppo Fs e le assunzioni avverranno con contratto a tempo indeterminato.