Nuove assunzioni tramite concorsi pubblici per amministrativi e medici da parte dell'Azienda sanitaria locale di Roma uno. In particolare si tratta di 443 posti tra diplomati e laureati da assegnare tramite selezione pubblica: i primi concorreranno per il ruolo di assistente amministrativo, i secondi si candideranno come dirigenti medici. Per candidarsi c'è tempo fino al 9 luglio per il primo bando, mentre i medici potranno inviare la propria domanda fino al 16 luglio.

Concorsi pubblici: Asl seleziona 406 assistenti amministrativi

L'Asl di Roma uno ha indetto un bando di concorso per l'assunzione di 406 assistenti amministrativi da distribuire nelle seguenti strutture: Policlinico Tor Vergata, Azienda sanitaria Roma due, Ao San Camillo Forlanini, Azienda sanitaria Roma uno, Istituti fisioterapici ospitalieri, Ares 118 e Spallanzani.

Per candidarsi alla suddetta procedura è necessario essere in possesso di un diploma conseguito nella scuola secondaria di secondo grado (o titoli equipollenti) e dei requisiti generali indispensabili per accedere ai Concorsi Pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana;

assenza di atti risolutivi riguardanti precedenti rapporti di lavoro, eventualmente sanciti con pubbliche amministrazioni;

idoneità fisica al lavoro;

qualità morali e di condotta;

assenza di condanne penali che impediscano l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni.

Le prove concorsuali si espleteranno in una prova preselettiva, in una prova scritta e un colloquio orale.

Dirigente medico: selezioni aperte per 37 posti

La medesima azienda sanitaria ha indetto una selezione per personale medico e, in particolare, un concorso pubblico per titoli ed esami per 37 posti da dirigente medico.

Coloro che risulteranno vincitori svolgeranno il loro lavoro presso l'Azienda sanitaria Roma uno oppure presso l'Asl Roma due. Per candidarsi a tale posizione, oltre ai suddetti requisiti generali, bisognerà essere in possesso di:

diploma di laurea in Medicina e chirurgia ;

in ; specializzazione nella disciplina messa a concorso. Possono partecipare alla selezione i medici in formazione specialistica;

iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.

Gli aspiranti affronteranno una prova preselettiva, una prova scritta, una pratica e un colloquio orale.

Come candidarsi ai concorsi dell'Asl Roma uno

Per accedere ai concorsi pubblici è necessario inviare la propria istanza di partecipazione esclusivamente in modalità telematica sul sito ufficiale dell'azienda. La scadenza per presentare domanda è fissata a mezzanotte del 9 luglio per candidarsi come assistenti amministrativi e al 16 luglio per gli aspiranti dirigenti medici.