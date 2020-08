Il Gruppo Euronics ha aperto nuove assunzioni per addetti al magazzino e addetti alla cassa da destinare nelle varie filiali dislocate sul territorio nazionale. Per candidarsi alle selezioni non è necessario un titolo specifico ma, le Offerte di lavoro richiedono alcune conoscenze specifiche riguardanti l'ambito retail e il settore della grande distribuzione organizzata.

Euronics ricerca nuovi collaboratori da inserire nelle casse o in magazzino

Per l'ampliamento del proprio organico, l'azienda seleziona vari collaboratori da reperire soprattutto tra i giovani in cerca di un'occupazione. Si tratta di una buona opportunità di lavoro anche per coloro che non sono in possesso di un diploma di maturità visto che, stando alle recenti offerte pubblicate non occorre nessun titolo di studio specifico.

Le risorse, inoltre, avranno la possibilità di apprendere le basi fondamentali e le conoscenze specifiche sul settore vendite e di marketing e avranno la possibilità di operare in completa autonomia, garantendo un servizio di qualità alla clientela.

Assunzioni per addetti al magazzino, i requisiti

Le assunzioni del Gruppo Euronics riguardano addetti al magazzino che saranno responsabili del ricevimento della merce e del rifornimento del punto vendita. Inoltre, i magazzinieri si occuperanno della gestione delle spedizioni e contribuiranno all'organizzazione della disposizione dei prodotti del punto vendita seguendo le direttive degli addetti alle vendite. L'offerta di lavoro richiede una pregressa esperienza nella gestione del magazzino, capacità di organizzazione e di relazione e attitudine al lavoro di squadra.

Le risorse potranno essere inserite in uno dei tanti punti vendita del territorio nazionale.

Si ricercano anche addetti alla cassa

Euronics ha aperto le assunzioni anche per addetti alla cassa che si occuperanno della gestione delle operazioni di incasso, del trasferimento dei dati all'amministrazione e garantiranno la corretta gestione dei resi.

Inoltre, avranno un ruolo fondamentale nei cambi merce, nella gestione di eventuali reclami da parte dei clienti e nel garantire un'assistenza efficiente alla clientela, fornendo le informazioni necessarie per le fasi d'acquisto. Anche in questo caso non è richiesto un titolo di studio specifico ma i candidati dovranno avere capacità di relazione, conoscenze in ambito retail e orientamento ai risultati.

I candidati che sono in possesso dei requisiti per le assunzioni potranno registrarsi sul portale Euronics e consultare tutte le offerte di lavoro che compaiono nel sito. Dopo aver scelto la posizioni di proprio interesse potranno allegare il curriculum vitae ed inoltrare la propria candidatura. L'azienda offre l'inserimento con contratto a tempo indeterminato e una retribuzione in linea con la mansione svolta.