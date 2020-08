Eurospin rappresenta il più grande Gruppo discount esistente in Italia: con un fatturato di circa sette miliardi di euro, la società soddisfa le esigenze di oltre dieci milioni di clienti.

La società conta quasi 1200 punti vendita, in cui lavorano oltre 15.000 dipendenti: attualmente Eurospin sta assumendo nuovo personale da collocare sia nella sede centrale, sia nei migliaia di punti vendita siti in tutta Italia.

Per la sede centrale, che si trova in provincia di Verona, vi sono per lo più posizioni aperte per impiegati amministrativi, mentre per i supermercati si ricercano principalmente addetti alla vendita.

Personale amministrativo per la sede centrale

Come già previamente anticipato, vi sono numerose posizioni aperte per la sede centrale di Eurospin, che si trova a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. Per la sede centrale vi sono posizioni da ricoprire per i ruoli di:

impiegato segreteria commerciale;

chimico;

impiegato amministrativo;

tecnico sistemista;

business analyst;

junior hr recruiter;

construction project manager;

progettista;

soggetti appartenenti a categorie protette.

Per la sede di San Martino Buon Albergo, inoltre, vi sono posizioni aperte anche per neolaureati in economia e finanza, scienze e tecnologie alimentari ed altre discipline economiche.

Addetti alla vendita per i supermercati

Per quanto riguarda la ricerca relativa agli addetti alle vendite, invece, le sedi interessate sono quelle di Roma, Acquapendente, Campobello di Licata, Gelo, Fondi, Bracciano, Campi Bisenzio, Figline Valdarno, Montevarchi, Corbetta, Olbia, Benevento, Chiampo Spilinbergo, San Daniele, Grosseto, Asti, Castelnuovo Rangone, Villadossola, Milano, Rossano, Vieste, Brennero Monopoli, Portoferraio.

Le risorse selezionate saranno inserite nei supermercati delle sedi interessate con le mansioni di:

addetti vendita;

addetti al reparto macelleria;

addetti al banco gastronomia;

vice assistente di filiale;

collaboratori per nuova apertura;

gastronomi;

addetti sala.

Per candidarsi, sarà necessario recarsi sul sito web di Eurospin, nella sezione "lavora con noi" e selezionare il profilo al quale si è interessati.

Per inoltrare la propria candidatura sarà necessario registrarsi previamente al portale predisposto, creando un proprio profilo utente: nella propria area personale, poi, sarà richiesto il tassativo caricamento di una fotografia del soggetto e del curriculum vitae del candidato; inoltre, dovranno essere inseriti tutti i dati obbligatori per poter completare la procedura.

Una volta inviata la domanda, il candidato riceverà una email di riepilogo.