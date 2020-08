Le Ferrovie dello stato italiane cercano personale da assumere per diversi ruoli professionali. In particolare al momento sono aperte le selezioni per diplomati da formare come capi treno e customer advisors, e laureati da inserire come esperti data IT data protection. Le sedi lavorative sono Valle d'Aosta e Roma, mentre le scadenze per inviare la propria domanda di candidatura sono fissate al 18 e al 30 agosto.

Ferrovie dello stato: le posizioni di lavoro e i requisiti richiesti per i diplomati

Le Ferrovie dello stato ricercano diplomati e laureati da assumere per le seguenti posizioni di lavoro:

le risorse si occuperanno dei servizi a bordo treno per migliorare l'esperienza di viaggio dei clienti. I futuri capi treno saranno il punto di riferimento per passeggeri e si dedicheranno all'accoglienza e all'orientamento degli stessi, fornendo indicazioni, verificando e regolarizzando i titoli di viaggio. La scadenza per inoltrare la propria domanda di partecipazione alla selezione è fissata al 30 agosto. Customer advisors: tale figura avrà il compito di curare la qualità dei servizi a terra al fine di fornire un'assistenza efficiente ai clienti a in stazione: le attività principali saranno di promozione, vendita e realizzazione dei prodotti aziendali. Anche in questo caso è possibile candidarsi sino al 30 agosto.

Per le suddette posizioni è necessario avere un'età compresa tra i i 18 e i 29 anni in relazione alla tipologia contrattuale di inserimento, un diploma di scuola superiore e una conoscenza di livello almeno B2 delle lingue francese e inglese e residenza in regione Valle d'Aosta, sede di lavoro.

Le opportunità di lavoro per i laureati

I laureati potranno candidarsi come esperto IT data protection: tale figura si occuperà di sostenere la struttura presidio attività General Data Protection Regulation nei piani di adeguamento e nell'individuazione dei presidi tecnico-organizzativi messi a protezione dei dati personali. Sarà impegnato, dunque, nell'attività di supporto per l'aggiornamento delle norme e nel completamento del registro dei trattamenti. Per candidarsi a tale posizione occorre un diploma di laurea a indirizzo economico, matematico, statistico, informatico oppure ingegneristico. Inoltre è richiesta un'esperienza di almeno cinque anni in ruoli affini a quello da svolgere, buona conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici.

La sede lavorativa è Roma e per fare domanda c'è tempo fino al 18 agosto 2020.

Per candidarsi a tutte le selezioni aperte da Ferrovie dello stato è necessario recarsi sul sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato, nella sezione Campagne di ricerca dove sarà possibile scegliere la posizione d'interesse.