Bnl (gruppo Bnp Paribas) assume nuove risorse da destinare a diversi ruoli professionali. In particolare l'azienda, che si occupa dei servizi bancari e finanziari, ha aperto le posizioni sia per diplomati che per laureati: tra queste si ricercano operatori del credito a Napoli, Palermo, Milano, Sassari, Firenze, Roma, Catania, Forlì ma è possibile candidarsi anche per tutto il territorio nazionale; consulenti clienti privati nelle città del nord-est dell'Italia; laureati in statistica, informatica, ingegneria e matematica a Firenze.

Lavoro banca: le opportunità per i diplomati

I diplomati potranno decidere se inviare la propria candidatura spontanea e candidarsi al lavoro presso Bnl senza scegliere una particolare area lavorativa, oppure proporsi come operatori del credito da impiegare nell'area front end.

Quest'ultima figura si occupa della consulenza al cliente per servizi finanziari, prestiti personali, carte di credito, mutui, cessione del quinto. Il gruppo Bnp Paribas, per tale posizione, cerca nuove risorse brillanti e dinamiche pronte a gestire precise esigenze tecnico-organizzative e ad affrontare un’esperienza formativa che, in linea con i risultati conseguiti, potrà in seguito offrire opportunità di lavoro più stabili nel tempo. Il contratto offerto è a tempo determinato e non è richiesta un particolare esperienza pregressa. Non è specificata una data di scadenza per l'inoltro della candidatura.

I laureati potranno candidarsi alle posizioni aperte da Bnl

I laureati potranno candidarsi come consulente clienti privati: si occuperanno di assistenza, promozione, consulenza alla clientela nella rete commerciale dell'istituto di credito e delle attività di sportello.

Tale figura, infatti, opera direttamente con la clientela e i professionisti del settore e dovrà essere in possesso di una laurea in materie economiche, scientifiche o giuridiche, ottime capacità relazionali e di comunicazione, buona conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici. Inoltre un requisito preferenziale (ma non obbligatorio) è un'esperienza pregressa nel settore commerciale e/o bancario.

Il contratto di lavoro è a tempo determinato.

Un'altra posizione aperta è quella per laureati in statistica, informatica, ingegneria e matematica. Coloro che occuperanno tale ruolo lavoreranno nell'ambito statistico a supporto del gruppo operante in diverse aree funzionali della direzione informatica, direzione rischi oppure direzione marketing.

L'aspirante dovrà essere in possesso di una laurea triennale o magistrale, esperienza nel settore statistico o informatico, capacità relazionali e di team working, buone conoscenze degli strumenti informatici e della lingua inglese/francese. Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato.

Anche i laureati hanno la possibilità di inserire la loro candidatura spontanea. Per candidarsi a tutte le suddette Offerte di lavoro bisognerà recarsi sul sito ufficiale del gruppo Bnp Paribas in Posizioni aperte.