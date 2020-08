Pubblicato il nuovo bando di concorso per l'arruolamento di 2.200 volontari in ferma prefissata di un anno nella Marina Militare. Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente con modalità telematiche, seguendo la procedura indicata nel sito del Ministero della Difesa e la scadenza è fissata alla data del prossimo 5 febbraio 2021.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Secondo quanto riportato sul bando di concorso gli interessati ad avviare una carriera all'interno delle Forze Armate potranno inoltrare la domanda di partecipazione esclusivamente con modalità telematiche. Difatti, avranno la possibilità di collegarsi sul portale Concorsi del Ministero della Difesa ed accedere con le credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o mediante la Carta di Nazionale dei Servizi nel caso in cui i candidati fossero in possesso di una smart card.

Le domande dovranno pervenire entro il 5 febbraio 2021.

Concorso VFP1, i requisiti di partecipazione

Per partecipare al concorso, i candidati dovranno essere in possesso di almeno un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici. Inoltre, si richiede un'età compresa fra i 18 anni e i 25 anni e non essere stati destituiti o dispensati dagli uffici della Pubblica Amministrazione, oltre a non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione. Costituisce requisito fondamentale anche il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per svolgere le mansioni richieste dall'impiego nelle Forze Armate.

L'iter di selezione

I candidati che non avranno ricevuto nessun avviso di esclusione dalle selezioni saranno chiamati da un'apposita commissione valutatrice nominata per ciascun blocco, per la valutazione dei titoli di merito che concorreranno alla formazione della graduatoria finale di merito. Inoltre, secondo quanto stabilito dal bando, la stessa commissione, solo per il primo blocco, formerà le seguenti graduatorie provvisorie: settore CEMM anfibi, CEMM palombari, CEMM incursori, CEMM sommergibili e componente aeromobili.

Tutti coloro che saranno inseriti nelle posizioni utili in graduatoria, sulla base della valutazione dei titoli di merito saranno chiamati a sostenere gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, le prove di efficienza fisica e l'accertamento dell'idoneità psico-fisica specifica che, contribuiranno alla formazione delle graduatorie.

I candidati che saranno collocati nelle posizioni utili nella graduatoria finale di merito saranno ammessi alla ferma prefissata di un anno e, successivamente potranno partecipare alle procedure di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di quattro anni o ai concorsi nelle carriere iniziali nelle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.