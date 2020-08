Sicuritalia è un'azienda che si occupa di vigilanza dal 1956 e dal suo sito web risultano aperte posizioni di lavoro da addetto alla sicurezza non armata e guardia giurata. Tali offerte prevedono l'assunzione nelle sedi aziendali dislocate in diverse città italiane e per partecipare alla selezione ci sono dei requisiti da rispettare come la disponibilità a lavorare anche in fine settimana; inoltre non è richiesto il possesso di un diploma. Per quanto riguarda la candidatura, è necessario inviare il curriculum in via telematica.

L'addetto sicurezza non armata

Per il ruolo di addetto sicurezza non armata sono richiesti specifici requisiti a seconda della sede in cui si viene assunti.

Ad esempio, nel caso della ricerca di questo tipo di addetti per Desenzano del Garda, il candidato idoneo deve rientrare nei seguenti requisiti: possesso dell'attestato antincendio, disponibilità a lavorare nel week end, capacità di utilizzo dei programmi informatici, predisposizione al contatto con il pubblico e preferibilmente esperienza, anche breve, in questo campo. Quanto all'inquadramento, non viene indicato il contratto di lavoro, per cui si presume una sua valutazione durante il colloquio; in più l'annuncio riporta che il lavoratore dovrà occuparsi della sorveglianza degli ambienti di un centro commerciale.

In altre sedi invece, come ad esempio quella di Este in provincia di Padova, al neo assunto viene richiesto di lavorare anche nelle festività ed è previsto un inserimento in base a un contratto a tempo determinato; mentre i compiti e gli altri requisiti sono gli stessi dell'esempio precedente.

Per vedere tutte le altre località in cui Sicuritalia si deve accedere alla pagina "lavora con noi" del sito aziendale.

La guardia giurata

La guardia giurata ricercata da Sicuritalia deve avere le seguenti caratteristiche: provenienza da uno Stato dell'Unione Europea, possesso della patente B, del porto d'armi e del certificato che attesta la nomina a guarda particolare giurata.

In aggiunta, saranno preferiti coloro che provengono dalle forze armate e che si dimostrino disponibili anche a turni di notte e nel fine settimana. A differenza della posizione precedente, queste assunzioni comporteranno lo svolgimento di attività di sorveglianza armata. Un caso particolare riguarda la ricerca di guardie giurate con titoli prefettizi per la sede di Bologna, dove il selezionato dovrà possedere determinati attestati di origine prefettizia più il diploma e sarà destinato ad attività di piantonamento e pattugliamento.

Anche qui non viene descritto l'inquadramento contrattuale.

L'invio del curriculum

Per procedere alla candidatura online bisogna innanzitutto digitare "sicuritalia lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca e subito dopo si potrà a cliccare il link "Lavora con noi Sicuritalia". Una volta all'interno della pagina dedicata alle carriere, un click su "Operativo armato e disarmato" condurrà all'elenco di tutte le posizioni aperte dall'azienda, tra cui quelle descritte finora. Non resta che scegliere quella di interesse, cliccarla e compilare il modulo presente sotto la descrizione.