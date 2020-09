Assunzioni nella nota catena Ipermercati Bennet per giovani anche con prima esperienza. L'azienda, infatti, ha avviato nuove selezioni per diversi profili professionali tra i quali anche, cassieri e addetti ipermercati che saranno inseriti in molte province d'Italia.

Avviate nuove assunzioni in Ipermercati Bennet

Si tratta di una buona opportunità lavorativa per molti giovani in cerca di un'occupazione visto che, avranno la possibilità di poter fare parte di un Gruppo solido e lavorare in un ambiente dinamico. L'azienda, infatti, rappresenta una realtà in forte espansione e con circa 7 mila dipendenti in tutta Italia è una delle più grandi aziende presenti in Italia operante nel settore della grande distribuzione organizzata.

Per l'ampliamento del proprio organico, Ipermercati Bennet ha avviato nuove assunzioni di personale che sarà inserito con in varie filiali distribuite su tutto il territorio nazionale e, stando alle Offerte di lavoro recentemente pubblicate ricerca addetti ipermercati e cassieri da destinare nelle province di Ferrara, Varese, Alessandria, Brescia, Como, Cuneo, Forlì, Cesena, Gorizia, Imperia, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Biella, Torino, Piacenza, Novara, Vercelli, Monza, Brianza e Pordenone.

Si ricercano addetti ipermercati, nessun requisito particolare richiesto

Gli addetti ipermercati si occuperanno della corretta gestione del punto vendita e saranno responsabili dell'assistenza e dell'accoglienza alla clientela, accompagnandoli nelle fasi d'acquisto.

Inoltre, avranno un ruolo fondamentale nella sistemazione della merce e nella preparazione degli articoli in promozione. Le ricerche sono rivolte sia a personale maschile che femminile e non sono richiesti requisiti particolari. Difatti, stando agli annunci di lavoro non è indispensabile nessun titolo di studio e le assunzioni riguardano anche giovani senza esperienza.

Inoltre, le risorse dovranno dimostrare ottime doti di comunicazione e di relazione, orientamento al cliente, spiccate doti di leadership, capacità al problem solving e disponibilità a lavorare su turni.

Posizioni aperte per cassieri in molte province

Gli addetti alla cassa, invece, si occuperanno delle operazioni di incasso e garantiranno un servizio di qualità alla qualità alla clientela, in caso di eventuali reclami per merce difettosa e di resi.

Anche in questo caso non viene richiesta nessuna esperienza e nessun titolo di studio specifico e potranno partecipare alle selezioni tutti coloro che dimostrano tutte le qualità necessarie per poter lavorare in una grande catena della GDO, ovvero, possedere doti comunicative, orientamento al cliente e disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. Gli interessati potranno consultare le offerte di lavoro attive direttamente sul portale Ipermercati Bennet e, dopo aver scelto la posizione desiderata e la provincia d'interesse potranno inoltrare la propria candidatura.