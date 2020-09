Nuove assunzioni per varie figure professionali nell'azienda Bricocenter, attiva nel settore della grande distribuzione organizzata. Per l'ampliamento del proprio organico, infatti, l'azienda ha aperto nuove assunzioni per addetti vendita e magazzinieri da inserire in varie sedi distribuite sul territorio nazionale.

Bricocenter apre le assunzioni per diplomati

Le assunzioni riguardano diplomati con esperienze maturate nel settore della grande distribuzione organizzata e nell'ambito vendite. Inoltre, Bricocenter dà spazio anche agli studenti universitari che avranno la possibilità di partecipare a percorsi formativi, come stage retribuiti finalizzati all'inserimento diretto in azienda.

Le risorse, infatti, faranno parte di un'azienda solida ed in forte espansione e avranno la possibilità di lavorare in un ambiente dinamico e stimolante. Attualmente, stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda, Bricocenter ha avviato le assunzioni per addetti alle vendite e magazzinieri da inserire in varie filiali presenti in Italia.

Si ricercano addetti alle vendite, i requisiti

Gli addetti alle vendite saranno inseriti negli store di Padova, Cinisello Balsamo (Milano), Parma, L'Aquila, Frosinone, Colonnella (Teramo), Falconara (Ancona) e Fano (Pesaro e Urbino). Le risorse avranno il compito di garantire un'adeguata assistenza alla clientela e fornire tutte le informazioni necessarie per un acquisto confortevole.

Inoltre, dovranno garantire il corretto funzionamento del processo dei sopralluoghi e prenderanno parte all'organizzazione delle iniziative e di vari eventi indirizzati alla clientela, oltre a contribuire allo sviluppo delle competenze della squadra.

Per candidarsi alla posizione è necessario il possesso di un diploma di scuola superiore, una maturata esperienza nel settore retail e una buona conoscenza della strumentazione informatica.

Posti per magazzinieri

Bricocenter ha avviato le assunzioni anche per magazzinieri che, invece, svolgeranno le loro mansioni nelle sedi di Padova, Salerno, Savona e Terni e saranno responsabili del magazzino e di tutte le attività commerciali del negozio. Le risorse, inoltre, si occuperanno del flusso delle merci e della preparazione degli spazi espositivi.

In questo caso, viene richiesto un diploma di maturità, esperienze pregresse nel campo della logistica e capacità al teamworking. L'azienda offre ai propri dipendenti un ambiente stimolante ed in continua crescita, uno smartphone per essere sempre connesso con la clientela e la squadra, un'assicurazione sanitaria e altre convenzioni per auto, banche e tempo libero e l'inserimento con contratto a tempo indeterminato. Tutti gli interessati alle assunzioni in Bricocenter potranno collegarsi sul sito dell'azienda, alla sezione "Offerte di lavoro" e, dopo aver scelto la posizione desiderata potranno inoltrare il proprio curriculum.