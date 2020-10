Il Comune di Venezia ha emesso un nuovo avviso pubblico per la formazione di un elenco personale, nella professione di educatore assistente all'infanzia (asilo nido). Lo stesso comune ha promosso un altro avviso per il ruolo di insegnante scuola all'infanzia, da utilizzare per le vigenti graduatorie. Le assunzioni per ambedue le selezioni avverranno mediante contratto a tempo determinato. I candidati che risulteranno idonei e in possesso dei requisiti specifici per suddetti ruoli professionali, verranno convocati per un colloquio di accertamento mediante posta elettronica. In caso di esito positivo, il settore servizi educativi del comune potrà procedere in eventuali nuove assunzioni.

Ricordiamo che la scadenza delle domande è fissata al giorno 30 giugno 2021.

Avviso per educatori e insegnanti all'infanzia al comune di Venezia

Per poter presentare la domanda di ammissione è necessario essere in possesso della: cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, godere dei diritti civili e politici e non aver subito condanne penali, anche non definitive, per reati che impediscono, ai sensi delle presenti disposizioni di legge, la continuazione del rapporto di impiego presso pubblica amministrazione. Oltre ai requisiti generali è richiesto il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:

Assistente educatore asilo nido

Laurea triennale in Scienze dell'educazione (indirizzo per educatori dei servizi educativi per l'infanzia);

Oppure, laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione;

Altri titoli equivalenti, tra cui: laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19.

Insegnante scuola dell'infanzia

Laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola dell’infanzia;

Oppure, laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (classe LM 85 bis).

Come presentare la domanda

Gli aspiranti candidati dovranno presentare le domande di ammissione per via posta elettronica, all'indirizzo 'selezioni.educativo@comune.venezia.it', entro il 30 giugno 2021.

Alle istanze dovrà essere allegata, l'attestazione del versamento in conto corrente postale di Euro 10,00. Costituirà motivo di esclusione la presentazione o l'inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso; il mancato possesso dei requisiti e titoli di studio per la professione di educatore asilo nido e insegnante all'infanzia e la mancata regolarizzazione o completamento della domanda entro il termine assegnato.

Per ulteriori informazioni è possibile reperire gli avvisi integrali, visitando il sito istituzionale del Comune di Venezia, alla voce 'link utili - concorsi e consulenze - bandi in scadenza'.