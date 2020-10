Continua la campagna di reclutamento in Lidl che periodicamente seleziona personale da inserire nei vari punti vendita d'Italia. La multinazionale tedesca, infatti, ha recentemente aperto a nuove possibilità di assunzioni per addetti alle vendite da destinare nelle sedi di Alba (Cuneo) e Catania. L'azienda ricerca anche operatori di filiale che, invece, opereranno nelle filiali di Saluzzo, Fossano e Mondovì (Cuneo) e Civezzano in provincia di Trento.

Lidl apre a nuove assunzioni

Come ormai noto, l'azienda raccoglie i curriculum vitae con le procedure telematiche. Gli interessati, quindi, potranno inoltrare la propria candidatura attraverso il canale telematico messo a disposizione sul portale Lidl.

Le assunzioni nella catena operante nella grande distribuzione organizzata rappresentano una buona occasione per molti giovani che potranno operare in un ambiente dinamico ed in forte espansione. Lidl, infatti, garantisce la possibilità di lavorare in un'azienda in costante crescita e una formazione continua e-learning e on the job.

Si ricercano addetti alle vendite, i requisiti

Attualmente, Lidl per i suoi punti vendita di Alba (Cuneo) e Catania è alla ricerca di addetti alle vendite che dovranno occuparsi dell'assistenza diretta alla clientela, oltre alle operazioni di cassa. Inoltre, si occuperanno della sistemazione della merce e dell'ordinazione degli articoli in collaborazione con il centro logistico.

Per candidarsi alla posizione di addetti alle vendite sono richiesti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, orientamento al cliente, propensione al lavoro in team, capacità al multitasking e disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi.

Selezioni per operatori di filiale, non serve il diploma

Per i negozi di Saluzzo, Mondovì e Fossano (Cuneo) e Civezzano (Trento), invece, sono avviate le assunzioni per operatori di filiale, i quali si occuperanno della corretta gestione del punto vendita, del rifornimento dei prodotti negli appositi bancali e della preparazione degli articoli in promozione.

Anche gli operatori di filiale avranno un ruolo fondamentale nell'accoglienza ai clienti. In questo caso, vengono richieste ottime doti comunicative e relazionali, capacità al multitasking e la propensione al lavoro di squadra. Per la posizione di operatori di filiale, inoltre, non viene richiesto alcun titolo di studio né un'esperienza precedente maturata nel settore della grande distribuzione organizzata.

Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente online, attraverso il canale telematico messo a disposizione dall'azienda Lidl, la quale per garantire la massima sicurezza dei candidati, a seguito delle normative anti-covid, utilizzerà strumenti di selezione digitali.