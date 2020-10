Nuove opportunità di lavoro nel comparto della grande distribuzione in Toscana. La catena tedesca di supermercati Penny Market cerca vari profili per assunzioni in diverse località della regione. Entrando nei particolari, per il territorio toscano gli uffici dello store sono alla ricerca di 9 stagisti addetti alle vendite, 3 assistenti di direttori di negozio e anche di un direttore di negozio. Buona parte delle assunzioni quindi riguarderà personale addetto al rifornimento degli scaffali, ai contatti con la clientela, all'ottimizzazione logistica dei punti vendita e ad altre mansioni di gestione merci e di pubbliche relazioni.

Nuove assunzioni di Penny Market in Toscana

In tutto, il personale ricercato da Penny Market in Toscana riguarda 13 individui da destinare a varie mansioni.

Riguardo alle eventuali destinazioni, gli stagisti addetti alle vendite verranno introdotti negli staff degli store di Aulla e Massa, in provincia di Massa Carrara, Piombino, Venturina Terme e Via Mastacchi a Livorno, in provincia di Livorno, Vicopisano, in provincia di Pisa, oltre che Bagno a Ripoli e Via Burchiello a Firenze, in provincia di Firenze.

Gli assistenti per i direttori sono ricercati invece per supermercati Penny Market ubicati nelle già citate località livornesi di Venturina Terme, Piombino oltre che per uno store di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo.

Il direttore di negozio, infine, è ricercato per Altopascio, in provincia di Lucca.

Retribuzione mensile e come avanzare le candidature

La sindacalista Daniela Ricchetti, di Filcams Cgil, ha illustrato al quotidiano "Il Tirreno" qual è la retribuzione mensile prevista per i tirocinanti addetti alle vendite.

I contratti a tempo determinato degli stagisti hanno una durata di 6 mesi e possono venire eventualmente allungati di altri sei mesi. La paga base mensile è di 500 euro che viene aumentata di 50 euro ogni mese. Con questo meccanismo a fine contratto la paga mensile risulterà essere di 800 euro.

Per inviare la propria candidatura a rivestire uno dei profili cercati è necessario entrare sul sito aziendale della catena, selezionare dapprima la voce di Menù "Lavora con noi" e poi premere sul banner "Rete vendita".

Nella pagina che si apre sarà necessario impostare i filtri di ricerca alla voce "Posizioni Aperte" avendo cura di specificare l'area geografica di interesse, il ruolo per il quale ci si vuole candidare e il settore che, comunque, offre solo l'opzione punti vendita. Per ogni posizione aperta vengono illustrati i requisiti che un candidato deve avere, l'eventuale richiesta di anni di esperienza e quali saranno le mansioni da compiere all'interno di uno store per quel determinato profilo.

Accedendo alla medesima pagina "Rete di vendita" è anche possibile inviare un'autocandidatura compilando i campi richiesti e allegando il proprio curriculum vitae che sarà inserito in database.