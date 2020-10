Selezioni in corso da parte dell'azienda operante nel settore della sicurezza Sicuritalia: il gruppo ha infatti avviato nuove assunzioni di personale riguardanti il profilo professionale di guardia particolare giurata. Le risorse opereranno nelle sedi di Terni, Piacenza, Pavia, Cagliari, Sassari, Genova, La Spezia e Milano.

Si tratta di un'opportunità lavorativa che viene concessa anche ai giovani in cerca di un'occupazione visto che, per la posizione di guardia giurata non viene richiesta nessuna esperienza pregressa ne alcun titolo di studio. Lavorare per Sicuritalia vuol dire approdare in un ambiente solido, dinamico ed in forte espansione.

L'azienda, infatti, opera da anni nel settore della sicurezza e offre una vasta gamma di servizi ad un ampio bacino di clientela. Attualmente, ha avviato le assunzioni per guardie particolati giurate che saranno formate all'interno dell'azienda con l'affiancamento di personale esperto; il contratto iniziale è a tempo determinato.

Assunzioni in corso per guardie giurate

Le risorse saranno inserite nelle sedi presenti nelle province di Genova, La Spezia, Sassari, Cagliari, Pavia, Piacenza, Milano e Terni e si occuperanno del servizio di piantonamento, delle attività di controllo e vigilanza presso aziende private, banche, supermercati e centri commerciali. Svolgeranno anche attività di pattuglia come ronde diurne e notturne con l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione dal gruppo.

Per candidarsi alla posizione di guardia giurata non è necessario alcun titolo di studio specifico né una breve esperienza maturata nello stesso settore. Potranno partecipare alle selezioni, quindi, anche coloro che non hanno mai svolto le mansioni di guardia giurata.

I requisiti richiesti

I candidati dovranno essere cittadini dell'Unione Europea ed essere in possesso della patente B, avere una disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi ed in particolare dal lunedì alla domenica ed avere delle competenze nell'uso della strumentazione informatica e dei principali software applicativi.

Inoltre, i candidati dovranno avere ottime capacità di comunicazione e di relazione e attitudine al problem solving.

Inserimento con contratto a tempo determinato e full-time

Tutti gli interessati alle assunzioni in Sicuritalia potranno consultare le Offerte di lavoro presenti sul portale dell'azienda, e dopo aver scelto la posizione desiderata potranno registrarsi ed inoltrare la propria candidatura.

L'ufficio delle risorse umane convocherà tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti per le selezioni. Le assunzioni saranno effettuate con iniziale contrato a tempo determinato e full-time con possibilità di proroga o trasformazione a contratto a tempo indeterminato.