Costa Crociere apre le assunzioni per diverse figure da inserire nel suo staff. Le selezioni riguarderanno personale per il settore ristorazione, spettacolo, animazione e ospitalità: il 4 novembre ci sarà il colloquio in remoto con i recruiter di Costa Crociere, vista l'emergenza sanitaria.

Lavorare per Costa Crociere: le candidature vanno inviate on line

La nota compagnia di navigazione Costa Crociere integrerà la sua flotta con altre sei navi entro il 2021 e cerca nuove risorse destinate a ricoprire diversi ruoli. Si tratta di un'occasione per tutti coloro che cercano lavoro e che amano viaggiare.

L'azienda torna a riproporre il "Recruiting Day" per assumere nuovi dipendenti da inserire in vari settori lavorativi. La giornata prevista per il 4 novembre è suddivisa in cinque fasi e si svolgerà totalmente on line.

I candidati che saranno selezionati potranno lavorare nei settori ospitalità, spettacolo, ristorazione e animazione. Sarà possibile candidarsi per il ruolo di pasticcere capo partita, insegnante di ballo, animatore per adulti e bambini, addetto all'accoglienza, operatore turistico e fotografo. Per inviare la propria candidatura bisognerà registrarsi collegandosi al sito ufficiale dell'azienda, nello spazio 'In Recruiting' ed inserire il proprio curriculum vitae. Per procedere, sarà necessario attendere la conferma di idoneità (Fase 1).

Nella seconda fase lo staff di LavoroTurismo.it esaminerà i profili e quelli ritenuti idonei verranno contattati per iniziare la selezione.

Le prove selettive si svolgeranno in remoto con un test e un video colloquio

Si procederà quindi con una preselezione fatta attraverso un colloquio con un rectruiter (Fase 3) che fornirà ulteriori informazioni e valuterà l'esperienza ed alcune conoscenze del candidato.

In seguito, bisognerà svolgere alcuni test on line per una valutazione della preparazione (Fase 4). Per il 4 novembre è stata fissata la data in cui si terrà il colloquio con i candidati fatto dai recruiter di Costa Crociere, in videocollegamento. Sul sito ufficiale di Costa Crociere è possibile aggiornarsi sulle figure richieste per cui, solitamente, è richiesta un'esperienza pregressa nel settore in cui si desidera proporsi.

Il Gruppo Costa operativo in tutto il mondo

Il Gruppo Costa rappresenta il maggiore operatore turistico in Italia e conta una flotta di 28 navi con cui opera nel Mediterraneo, Caraibi, America, Oceano Indiano, Nord Europa, Africa, Estremo Oriente e Mar Baltico. Si tratta dell'unica compagnia crocieristica battente bandiera italiana e fa parte della Carnival Corporation & Plc, leader mondiale del settore con 104 navi.