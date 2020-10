Costa Crociere assume personale nei ruoli di animatori per bambini e fotografi. L'azienda ha organizzato un 'recruiting day' attraverso il quale selezionerà le nuove risorse. Il reclutamento avverrà il 4 novembre attraverso un colloquio finale online.

Costa Crociere seleziona animatori per bambini

L'animatore per bambini dovrà rappresentare un elemento fondamentale per i giovani a bordo e intrattenere gli ospiti con simpatia ed energia. Le responsabilità del candidato saranno le seguenti: intrattenere i bambini con giochi e balli, organizzare le attività e il materiale per il concretizzarsi delle stesse, gestire in sicurezza l'ambiente di svago per i bambini.

I requisiti necessari per poter essere selezionati: essere in possesso di un diploma di scuola secondaria (Pedagogia o Educazione), avere una esperienza di almeno tre mesi con i bambini, essere un buon comunicatore e un creativo, saper parlare in pubblico, problem solving, conoscere la lingua inglese (B1), inoltre una tra tedesco (B1) o spagnolo (C1), rappresentano un vantaggio l'esperienza a bordo e la conoscenza della lingua italiana.

Reclutamento di fotografi a bordo

Il fotografo sarà incaricato di immortalare i momenti più belli dei clienti a bordo e confezionare un prodotto di alto livello e qualità. Le responsabilità principali saranno le seguenti: proporre agli ospiti l'acquisto delle foto presenti nella galleria di bordo, costruire e smontare i set fotografici per foto altamente professionali, garantire il buono stato delle attrezzature e del materiale di lavoro, esporre in maniera ottimale le foto in modo di poter garantire ottimi ricavi.

I requisiti per accedere alla posizione in oggetto: avere conseguito il diploma di scuola media, essere in possesso di una buona esperienza come fotografo, saper parlare in pubblico, avere esperienza nelle tecniche di vendita, problem solving, alfabetizzazione informatica, conoscenza dell'attrezzatura fotografica, lingua inglese (B1), inoltre una tra tedesco (B1) o spagnolo (C1), rappresentano un vantaggio l'esperienza a bordo e la conoscenza della lingua italiana.

Criteri e iter di selezione

La selezione ai ruoli sopra descritti avverrà attraverso cinque fasi: registrazione (sarà necessario registrarsi sul sito a una delle offerte lavorative e allegare un Curriculum Vitae, questo rappresenterà una prima selezione), selezione (lo staff preposto esaminerà il C.V.), colloquio diretto (coloro che risulteranno idonei saranno contattati per un video colloquio conoscitivo), test online (verranno effettuati dei test online), incontro finale (il 4 novembre i recruiter di Costa Crociere effettueranno una video conferenza con i candidati rimasti).

Tutti i candidati che saranno assunti dovranno essere in possesso del corso STCW Basic Safety Training, coloro che ne risultano sprovvisti lo effettueranno per una durata di 10 giorni al costo indicativo di 1.000 euro. Il corso ovviamente sarà obbligatorio esclusivamente in caso di assunzione.