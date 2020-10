Euronics cerca personale da impiegare come commesso, cassiere e magazziniere in tutti i suoi negozi presenti in Italia. Al candidato non viene richiesto il possesso di un diploma mentre la partecipazione alla selezione avviene previa candidatura spontanea da effettuarsi online attraverso il portale del gruppo.

L'azienda in questione si occupa della vendita di prodotti elettronici sin dal 1999, da allora il marchio si è diffuso sia in Italia che in tutta Europa.

Le professionali selezionate da Euronics

Partiamo dalla figura del commesso. Nello specifico, il futuro dipendente dovrà occuparsi della sistemazione dei prodotti in apposite vetrine o scaffalature e della consulenza al cliente affinché possa ricevere le informazioni o l'assistenza necessaria prima di acquistare qualsiasi prodotto.

L'azienda non richiede particolari requisiti ma preferisce avere nel suo team di addetti vendita individui che abbiano dimestichezza nel relazionarsi con il pubblico e capacità di assisterlo nell'acquisto. Del tipo di contratto di lavoro somministrato non viene fatto cenno, per cui si presume una valutazione successiva, mentre sulla retribuzione viene detto che sarà commisurata al tipo di lavoro svolto. Come anticipato, si lavorerà nelle diverse sedi italiane dell'azienda.

Un'altra figura selezionata è quella del cassiere, che avrà il compito di gestire i pagamenti alla cassa e inviarli alla direzione amministrativa, preparare la documentazione in caso di finanziamenti, occuparsi del reso e del cambio di un prodotto.

Anche per questo ruolo non viene richiesto il diploma o esperienze particolari ma bisogna essere in grado di assicurare un ottimo servizio al cliente. Inquadramento, retribuzione e sede di lavoro saranno decise successivamente, probabilmente durante il colloquio.

Per quanto riguarda la selezione di magazzinieri, il collaboratore dovrà invece contribuire al posizionamento della merce insieme ai commessi e gestire l'entrata e l'uscita dei prodotti preparando anche i relativi documenti.

In questo caso, l'azienda richiede una certa esperienza in ambito logistico e capacità organizzative. Sul contratto lavorativo, il compenso mensile e la sede a cui si verrà assegnati valgono le stesse considerazioni fatte per le posizioni precedenti.

L'invio del curriculum

Per eseguire online la domanda di lavoro bisogna digitare 'euronics lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca e cliccare il link 'Candidatura spontanea - Inrecruiting- Intervieweb'.

Tali azioni condurranno immediatamente all'elenco delle offerte di lavoro, incluso le posizioni di cui si è argomentato pocanzi. Non resterà che cliccare sulla posizione preferita per leggerne la descrizione e seguire le istruzioni predisposte al fine di ultimare l'invio del curriculum.